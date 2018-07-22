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Adnancıların ağız birliği...Hepsi de tek tip savunma yaptı!

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan örgüt üyeleri ağız birliği etmişçesine savunmalarını aynı şekilde yaptılar. Müritler aynen Adnan Oktar gibi Atatürkçülüğe sığındı "Örgüt değil arkadaşız, husumetli olduklarımız bize iftira attı" dedi.

22 Temmuz 2018 Pazar 08:02
Adnancıların ağız birliği...Hepsi de tek tip savunma yaptı!

Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan şüpheliler, hâkimlikte ağız birliği etmişçesine aynı ifadelerle savunma yaptı. Örgüt değil 'arkadaş grubu' olduklarını öne süren şüphelilerden bazıları ise elebaşı Adnan Oktar gibi Atatürkçü olduğunu öne sürdü. Kimisi de kendisine iftira atıldığını iddia etti. Tutuklanan şüphelilerden bazılarının ifadeleri özetle şöyle:

Selma Selda İnal: İsnat edilen hiçbir suçu kabul etmiyorum. Kurgulanmış, husumeti olan kişiler tarafından oluşturulmuş, delili olmayan konulardır. Müştekiler, Adnan Oktar beyin arkadaş grubunda görüşen kişilerdir. Ayrıldıktan sonra böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Toplu olarak suç isnat edilmiştir.

Semra Özgiray: Suç örgütü mensubu değilim. Örgüt diye bir şey yoktur. Kendi kimliğine, kişiliğine sahip, karar verme yetkisi olan bir bireyim. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Müştekileri tanımıyorum. İddialar asılsızdır. Bizi medyadan tanıyorlardır. Belki Adnan Oktar'a saygım olduğu için beni böyle bir şeye katmış olabilirler.

AĞABEYİNİ SUÇLAYAN VAR

Yasemin Mert: Bu grupla bağlantım yoktur, sadece tanıdığım kişiler vardır. Eski ortağım Özkan Mamati bu gruptadır. 9 ay önce kendisi ile ayrılmamız oldu. Kendisine davalar açtım. Kendisi benim aracımı ve işlerimi gasp etti. Özkan Mamati isimli şahıs bana iftira atmaktadır. Beni korkutmak ve yıldırmak için yapılan bir isnattır.

Saim Erdem Ertüzün: İddialar gerçek dışıdır. Vatana millete bağlı bir evlat olarak yetiştirildim. Adnan Oktar ve arkadaşlarında da yasa dışı bir duruma sabit olmadım. Hakkımda delil yoktur. Konuşmalar günlük konuşmalardır. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum.

Serdar Dayanık: Son 10 yıldır bu grupla görüşmelerimi azalttım. Davetlerine katıldım. Hasta annemle ilgileniyorum.

Server Görkem Erdoğan: Ailem beni Atatürkçü, vatanperver biri olarak yetiştirdi. Yasadışı hiçbir şey yapmadım,

Yakup Balaman: Ortada bir suç örgütü yoktur. Bu bir arkadaş grubudur, herhangi bir suç işlenmemiştir, iddialar asılsızdır. Bazı kişilerin iddiaları kullanılarak soruşturma açılmıştır. İddialar gerçek dışıdır. Müştekileri tanımıyorum, iddiaları kabul etmiyorum.

Yasin Göker: Doğma büyüme Almanya'dayım. Atılan iftiraların hiçbir delili yoktur. Telefon tapelerde "Gelirken tatlı getirir misin" derken, gerçek anlamda tatlı istemiştim. Hiçbir suç örgütüne bağlı değilim.

Tarık Koç: Sabıkam yoktur. Bütün bu olanlar büyük olan ağabeyimin ve babamın mallarını ele geçirmesi amacıyla yaptığı şikayettir. Ailem de ağabeyimden şikâyetçidir. Kendisi ailenin mirasına el koymak istemektedir.
 
Rasim Coşkun Varlıbaş: Ben emniyette ifade vermiştim. O ifade sırasında imza ve yazı örneği vermediğim yazıldı. İmza ve yazı örneği vermeye hazırım. Suçlamaları kabul etmiyorum.

EDİRNE F-TİPİ CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ

Adnan Oktar'ın olası bir operasyon ihtimaline karşı örgüt mensuplarına birkaç ay önce seminer verdiği ve nasıl ifade vereceklerini anlattığı belirlendi. Oktar, Silivri'den Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 08:02
  1. Edirne
  2. soruşturma
  3. adnan oktar
  4. örgüt

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