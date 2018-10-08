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AGİT'ten öldürülen gazeteciyle ilgili açıklama!

AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, öldürülenBulgar gazeteci Viktoriya Marinova hakkında açıklama yaptı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 00:33
AGİT'ten öldürülen gazeteciyle ilgili açıklama!

AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Bulgar gazeteci Viktoriya Marinova'nın öldürülmesi dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve işlenen korkunç cinayetten şok olduğunu belirtti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir'in teşkilatın sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Bulgaristan'da araştırmacı gazeteci Viktoriya Marinova'nın kurban gittiği korkunç cinayetten şok oldum. Yetkililerin açmış olduğu soruşturmayı dikkatle takip edeceğim. Onları, failleri hızlı bir şekilde bulmaya ve yargı karşısına çıkarmaya, ayrıca bu saldırının gazetecinin çalışma hayatıyla ilgili olup olmadığını net bir şekilde belirlemeye çağırıyorum" ifadelerine yer verildi.

Kadın gazetecilere yönelik saldırıların sayısındaki artış eğilimine dikkat çeken Desir, gazetecilerin güvenliğinin ‘her şeyden önemli olduğunu' vurguladı.

Daha önce Bulgar haber portalı Novinite.bg, Bulgaristan'ın kuzeyindeki Ruse kentinde dün yerli televizyon kanalı TVN'nin idari müdürü ve sunucusu 30 yaşındaki Viktoriya Marinova'nın öldürüldüğünü bildirmişti. Soruşturma yetkilileri, cinayetin Marinova'nın araştırma çalışmalarıyla alakalı olma ihtimalinin üzerinde duruyor.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 00:33
  1. AGİT

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