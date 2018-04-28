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AGİT'ten Kore Yarımadası'ndaki tarihi barış zirvesine destek

AGİT Dönem Başbakanı Alfano, Kuzey Kore ile Güney Kore liderinin gerçekleştirdiği tarihi görüşmeye ilişkin, "Bu ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor" dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:59
AGİT'ten Kore Yarımadası'ndaki tarihi barış zirvesine destek

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in gerçekleştirdiği tarihi görüşmeye ilişkin, "Bugün iki Koreli lider arasındaki buluşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Umuyorum ki bu sonuç bölgedeki gerginliğin hafifletilmesine olumlu katkıda bulunacaktır." dedi.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, Dönem Başkanı Alfano ve AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger'in Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bu yılın sonuna kadar bir barış anlaşması imzalanmasına ilişkin alınan karar ve her iki ülkenin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması noktasında taahhütte bulunmasından duydukları memnuniyete ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamada, Alfano'nun, "Bugün iki Koreli lider arasındaki buluşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Umuyorum ki bu sonuç bölgedeki gerginliğin hafifletilmesine olumlu katkıda bulunacaktır." şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Güney Kore'nin Asya'da AGİT'in aktif bir üyesi olduğunu belirten Angelino Alfano, uluslararası toplumun hedefinin Kore Yarımadası'nın tam, doğrulanabilir ve geri döndürülemez bir şekilde nükleer silahlardan arındırılması olduğunu kaydetti.

AGİT Genel Sekreteri Greminger de tarihi görüşmenin kalıcı barış için önemli bir adım olduğunun altını çizerek, "Umarım bu gelişme, küresel güvenliğimiz üzerinde olumlu etkileri olacak ve çatışma halindeki diğer devletlere barış yolunda cesurca yürümeleri için ilham verecektir." görüşünü paylaştı.

Thomas Greminger, Kuzey Kore'nin AGİT bölgesinde bulunmamasına rağmen, hiçbir ülkenin dünyada izole olmadığını, bir coğrafi bölgenin güvenliğinin yalnızca komşuları üzerinde değil aynı zamanda dünyanın geri kalanını da etkilediğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in iki ülke sınırında yer alan Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmiş, tarihi zirvenin ardından iki ülke lideri yayımladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

İki ülke 1953 yılında imzalanan ateşkesten bu yana hala resmen savaş halinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 08:59
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  3. İtalya
  4. Güney Kore

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