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AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı

Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak:- "Değişen sorunlara karşı hiçbir ülke tek başına çözüm bulamaz ya da üstesinden gelemez. Bu nedenle sorunlara çok taraflılık ilkesi doğrultusunda ortak çabayla çözüm bulunabilir"

09 Temmuz 2019 Salı 19:10
AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı

BRATİSLAVA (AA) - Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, "Değişen sorunlara karşı hiçbir ülke tek başına çözüm bulamaz ya da üstesinden gelemez. Bu nedenle sorunlara çok taraflılık ilkesi doğrultusunda ortak çabayla çözüm bulunabilir." dedi.

Slovakya'nın AGİT Dönem Başkanlığında gerçekleştirilen gayriresmi bakanlar toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lajcak, görüşmenin çok yapıcı atmosferde geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lajcak, toplantının katılımcılara güzel diyalog ortamı sunduğunu belirterek, katılımcı bütün ülkelerin AGİT'in işlevselliğine olan inancını dile getirdiğini söyledi.

AGİT'in işlevselliğinin gerçek ve değerli katkı sağladığını vurgulayan Lajcak, seçimlerin gözlemlenmesi, basın özgürlüğü ve ihtilafların çözümüne yönelik çalışmalar yürüten teşkilatın içinde barındırdığı önemli kurumlar olduğuna dikkati çekti.

Lajcak, "AGİT'in bünyesinde yer alan birçok kurum neredeyse hiçbir uluslararası organizasyonda bulunmamakta. Bizim yeni araçlar oluşturmaya ihtiyacımız yok. Mevcut mekanizmaları daha elverişli kullanmak için siyasi çabaya ihtiyaç duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine ve çeşitli sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Lajcak, "Değişen sorunlara karşı hiçbir ülke tek başına çözüm bulamaz ya da üstesinden gelemez. Bu nedenle sorunlara çok taraflılık ilkesi doğrultusunda ortak çabayla çözüm bulunabilir. Bu hususta katılımcıların hemfikir olduğunu görmek beni mutlu etti." görüşünü paylaştı.

AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger de AGİT'in sorunlara ortak çözümler bulunması için doğru ilişkilerin oluşturulduğu önemli bir platform olduğunun altını çizdi.

Greminger, AGİT'in Doğu Ukrayna'da olduğu gibi taraflar arasında güvenin inşasında önemli rol oynadığını, ihtilafların çözümü için siyasi köprüler kurabildiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 19:10
  1. AGİT
  2. Miroslav Lajcak
  3. Thomas Greminger

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