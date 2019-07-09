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AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal:- "AGİT platformunun teröristler ya da bağlantılı yapılar tarafından suistimal edilmesine mahal bırakılmaması gerektiğini dile getirdik"

09 Temmuz 2019 Salı 18:41
AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı

BRATİSLAVA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Gayriresmi Bakanlar Toplantısında, teşkilatın teröristler ya da bağlatılı yapılar tarafından suistimal edilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısında daha rahat bir ortamda örgütün işlevselliğinin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Önal, bugünkü toplantıda, başta Avrupa olmak üzere dünyadaki güvenlik ortamı ve karşılaşılan güncel sorunlarla AGİT'in çok taraflılık ilkesi ekseninde ortak yaklaşımla çözüm üretilmesi yönündeki faaliyetlerin sürdürmesinin önemine değinildiğini aktardı.

"AGİT'in önemli konularda sahada somut katkı yapması vurgulandı. Biz Türkiye olarak bu görüşlere katılıyoruz, biz de çok taraflılığın önemine değindik." ifadesini kullanan Önal, terörizm gibi konularda AGİT'in daha aktif olması gerektiğini dile getirdi.

Önal, toplantıdaki konuşmasında, "AGİT platformunun teröristler ya da bağlantılı yapılar tarafından suistimal edilmesine mahal bırakılmaması gerektiğini dile getirdiğini" söyledi.

- "Türk diplomasisinin getirdiği katma değer taktir ediliyor"

Ukrayna'da yaşanan gerginliğe yönelik AGİT bünyesinde yürütülen Özel Gözlem Misyonu'nun önemine değinen Önal, "Söz konusu misyon iki dönemdir Türk diplomatlar tarafından yönetiliyor. Büyükelçi Halit Çevik görevi Büyükelçi Ertuğrul Apakan'dan devraldı. Bu toplantı marjında Türk diplomasisinin getirdiği katma değerin de taktir edildiğini gözlemleme imkanı buldum." değerlendirmesinde bulundu.

Önal, Türkiye'nin yalnız ihtilafların çözülmesi, önlenmesi, gerilimlerin azaltılması hususlarında değil aynı zamanda arabuluculuk konusunda da aktif rol üstlendiğine, bu yöndeki çalışmaların AGİT başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatında da yürütüldüğüne dikkati çekti.

"Konferansta yabancı düşmanlığı, İslamofobi, Müslümanlara, Hristiyanlara, azınlıklara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın AGİT gündeminde ön sıralara çekilmesi gerektiğini vurguladık." diyen Önal, bundan sonra yapılacak bakanlar toplantısında da bu konuda bir karar alınmasının değerlendirilmesi önerisinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:41
  1. AGİT
  2. Bratislava
  3. islamofobi
  4. Sedat Önal

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