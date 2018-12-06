0553 313 94 23

AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger ile bir araya geldi

06 Aralık 2018 Perşembe 14:36
AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı

MİLANO (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger ile bir araya geldi.

Türkiye'yi Bakan Çavuşoğlu'nun temsil ettiği AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı, İtalya'nın Milano kentinde başladı.

AGİT Genel Sekreteri Greminger'in delegeleri karşılamasının ardından yuvarlak masa toplantısına geçildi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının açılış oturumu öncesi AGİT Genel Sekreteri Greminger ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Milano Kongre Merkezi'nde 2 gün sürecek toplantıda, AGİT coğrafyasının karşı karşıya olduğu güncel tehdit ve sınamalar değerlendirilerek bunlara nasıl yanıt verileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.

Ukrayna ve Donbas bölgesindeki çatışmalar ile Dağlık Karabağ sorunu gibi gündem maddelerinin de masaya yatırılacağı toplantıya, 44 ülkeden dışişleri bakanları, 11 ülkeden dışişleri bakan yardımcıları ve uluslararası organizasyonlardan 10 temsilci katılıyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:36
  1. AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Milano

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zulüm altındakiMüslümanlar için sivil tepki
    1. Zulüm altındakiMüslümanlar için..
    2. RÖPORTAJ -"Keşmir'in huzuru Güney..
    3. Şilili madenciler, Çarşamba günü..
    4. İKV, Türkiye-AB ilişkilerini Bükreş'te..
    5. Sanatçı Safiye Soyman engellilerle..
    6. Otomotivde parlak günlere dönüş başladı
    7. Devletin payı küçülecek istihdam..
    8. Fransa'dan AB'ye dijital vergi uyarısı
    9. AB, 2019 bütçesinde büyümeye odaklandı
    10. Domaniç'i kar vurdu! Araçlar yolda kaldı
    11. Böbrek taşı olanlar, dikkat!
    12. Tekstilciler de borçların..
    13. Kredi kartı borcunda rant savaşı..
    14. Anket sonuçları açıklandı! İşte..
    15. TOKİ’nin yıldızı parlıyor
    16. Madrid'de Libertadores Kupası için..
    17. Enerji özelleştirmeleri arenaya çıkıyor
    18. 'Öz Türkçe dayatanlar Osmanlıca..
    19. Gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 33..
    20. Yuh artık dedirten olay! Kediye vurup,..
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı