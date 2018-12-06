MİLANO (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger ile bir araya geldi.

Türkiye'yi Bakan Çavuşoğlu'nun temsil ettiği AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı, İtalya'nın Milano kentinde başladı.

AGİT Genel Sekreteri Greminger'in delegeleri karşılamasının ardından yuvarlak masa toplantısına geçildi.



Bakan Çavuşoğlu, toplantının açılış oturumu öncesi AGİT Genel Sekreteri Greminger ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Milano Kongre Merkezi'nde 2 gün sürecek toplantıda, AGİT coğrafyasının karşı karşıya olduğu güncel tehdit ve sınamalar değerlendirilerek bunlara nasıl yanıt verileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.

Ukrayna ve Donbas bölgesindeki çatışmalar ile Dağlık Karabağ sorunu gibi gündem maddelerinin de masaya yatırılacağı toplantıya, 44 ülkeden dışişleri bakanları, 11 ülkeden dışişleri bakan yardımcıları ve uluslararası organizasyonlardan 10 temsilci katılıyor.