Ağırlığı 100 kilo, boyu 2 metre

Kahramanmaraş’ta baraj gölünde yakalanan 100 kilo ağırlığında 2 metre boyundaki yayın balığı görenleri şaşırttı.

Onikişubat ilçesindeki Menzelet Baraj Gölü’nde yakalanan 2 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığındaki yayın balığı, bir balıkçıda sergileniyor. Balıkçı İbrahim Sarı, "Yayın balığı Menzelet Barajı’nda tutuldu. Bu bir et balığıdır ve kilogram fiyatı 40 liradır. Toplam fiyatı ise 400 lira. Keseceğiz ve kuşbaşı olarak satacağız. Yağlı ve güzel bir eti vardır kılçığı yok" dedi.