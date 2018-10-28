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Ağırlaştırılmış müebbet tutuklusuna 4 gün izin

Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas’a kısa süre önce nakledildiği cezaevi tarafından 2 gün yol izniyle beraber toplamda 6 günlük verildi

28 Ekim 2018 Pazar 14:42
Ağırlaştırılmış müebbet tutuklusuna 4 gün izin

Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas’a tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması için bir kez daha 4 günlük izin verildiği bildirildi.

6 gün dışarıda olacak

Kısa süre önce yüksek güvenlikli Koridallos Kapalı Cezaevi'nden Volos kentinde bir açık cezaevine nakledilen Kufodinas'ın, adli kontrol şartıyla bu kez 4 günlük izin kullanacağı belirtildi.

Ayrıca Kufodinas'a, 2 gün de yol izni verileceği, böylece toplam 6 gün dışarıda olacağı kaydedildi.

Terör suçlarından 16 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen “Lukas” kod adlı Kufodinas’a, daha önce de dört kez cezaevi kurulunca izin verilmişti.

Kufodinas’ın Volos'taki açık cezaevine nakli ve verilen izinler, başta Türkiye olmak üzere ABD ve İngiltere’nin tepkilerine neden olmuştu.

8 yıl kalana izin hakkı var

Yunanistan’da yasalar, cezaevinde 8 yıl kalan mahkumlara izin hakkı tanıyor. Cezaevi kurulunca onaylanan izinlerde, mahkumun işlediği suçlar değil, cezaevindeki tutumu göz önüne alınıyor.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu öldürmüş, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ı yaralamıştı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:42
  1. Yunanistan
  2. Türk diplomatlar
  3. 17 Kasım terör örgütü
  4. Dimitris Kufodinas
  5. Koridallos Kapalı Cezaevi
  6. Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı
  7. İdari Ataşe Nilgün Keçeci

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