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Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kardeş kurtarılamadı

Şanlıurfa’da kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs husumetli olduğu ailenin yaşadığı eve giderek baba ile 3 oğluna kurşun yağdırdı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:31
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kardeş kurtarılamadı

Şanlıurfa’da kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs husumetli olduğu ailenin yaşadığı eve giderek baba ile 3 oğluna kurşun yağdırdı. Olayda baba yaralanırken 3 oğlu ise hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, daha önceden husumetli olduğu ailenin evine giderek kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine silahını çıkaran şahıs, baba Mehmet Güven (68) ile çocukları İbrahim Halil Güven (32) Murat Güven (35) ve Ramazan Güven’i (38) vurdu. Ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan, Halil ve Murat Güven kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan baba ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Polis ekipleri hastanede ve olayın yaşandığı caddede güvenlik önlemi alarak saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:31
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