0553 313 94 23

Hakkari'de ağır yaralanan askerden acı haber geldi

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan asker kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

13 Ekim 2019 Pazar 11:13
Hakkari'de ağır yaralanan askerden acı haber geldi

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde dün yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan asker bugün şehit oldu.

Bakanlıktan açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yakın emniyet görevi sırasında yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen askerin, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari Çukurca bölgesinde 12 Ekim'de bir kahraman silah arkadaşımız, yakın emniyet görevi esnasında yıldırım düşmesi sonucunda ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 13 Ekim'de (bugün) şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:13
  1. Hakkari
  2. Çukurca
  3. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Operasyona karşı çıkıp YPG seviciliği yapan alçaklara duyurulur! İşte Kürtlere ve Araplara yapılan bu işkencelerin intikamı alınıyor
    1. Operasyona karşı çıkıp YPG seviciliği..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu..
    3. Tel Abyad merkezine girildi
    4. Obüs atışı nedir? Fırtına obüs mermisi..
    5. PYD/PKK yine sivilleri hedef aldı!..
    6. Afganistan'da 16 DEAŞ üyesi öldürüldü
    7. Mustafa Akıncı Barış Pınarı Harekatı..
    8. Azerbaycan'dan mesaj var!
    9. Telabyad'dan yoğun dumanlar yükseliyor
    10. Şamil Tayyar’dan çarpıcı açıklamalar!..
    11. Madem sanatçılar muhalif… Biz de..
    12. Skandal Barış Pınarı açıklamasında..
    13. Karamollaoğlu'ndan AB ülkelerinin..
    14. İsmail Saymaz'dan CHP'li başkana..
    15. Millete muhalif dernekler Gezi’ci..
    16. Yüzlerce kuzunun esrarengiz ölümü..
    17. Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu şoku!..
    18. Türkiye'ye silah ambargosu kararı..
    19. TSK Tel Abyad'ın önemli kasabası..
    20. Ölümü çokça hatırla
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!