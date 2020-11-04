Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor! 79 vefat, 2 bin 343 yeni virüs vakası
Türkiye’de son 24 saatte 146 bin 247 Kovid-19 testi yapılırken, 2 bin 343 kişiye hastalık tanısı konuldu, 79 ise kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 386, iyileşen hasta sayısı ise bin 817 olarak açıklandı. Türkiye genelindeki hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım oranı da yüzde 68.5 olarak duyuruldu. Sosyal medya hesabından ağır hasta sayısının artmaya devam ettiği uyarısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin” dedi.