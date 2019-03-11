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Ağır hasarlı araçlarla dolandırıcılık yapan suç örgütene operasyon

İstanbul'dan ucuz fiyata satın aldıkları ağır hasarlı ve pert kayıtlı araçları yaptırıp yeni plakayla satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı

11 Mart 2019 Pazartesi 15:19
Ağır hasarlı araçlarla dolandırıcılık yapan suç örgütene operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'dan satın aldıkları ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan araçları yaptırıp yeni plakayla satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan düşük fiyata satın aldıkları ağır hasarlı ve pert kayıtlı araçları yaptırıp yeni plakayla Anadolu'daki şehirlere satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Özel Harekat polisiyle birlikte Silivri'de, aralarında bir restoranın da bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen H.D'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 3 tabanca, satış sözleşmeleri ve 15 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin araçları satmak için bir internet sitesine ilan verdikleri, müşterilerin Anadolu'dan olmasına dikkat ettikleri ve anlaştıkları eksperlere yönlendirerek araçlarda bir sorun olmadığına ikna ettikleri öğrenildi.

Araçların fiyatını piyasadan düşük tutarak sattıkları belirlenen şüphelilerin, araçların şasi numaralarından pert ya da ağır hasarlı olduklarını öğrenen ve parasını geri isteyen müşterileri de darbederek korkuttukları tespit edildi.

Gözaltına alınan suç örgütü üyelerin aynı yöntemle 200 araç sattıkları, bundan yaklaşık 5 milyon lira kazanç elde ettikleri bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen H.D'nin de bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:19
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