Ağın leblebisinde üretim iki kat çoğaldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, tuzlu suda haşlanmış nohudun odun ateşinde yöreye has kumda kavrulmasıyla elde edilen Türkiye'nin tescilli lezzeti Ağın leblebisindeki talep artışı üretime de yansıdı. İlçede, nohut hasadının ardından sonbahar aylarında hemen her evin önünde kurulan ocaklarda üretimi gerçekleştirilen Ağın leblebisi, kendine has tadı, kokusu ve gevrekliği ile ilgi görüyor.

Artan talep karşısında yüzleri gülen üreticiler, ülkenin dört bir tarafından gelen siparişleri karşılayabilmek için hummalı bir çalışma sürdürüyor.

ÜRETİMDE YÜZDE 100 ARTIŞ BEKLENİYOR

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Türkiye'de yöresel ürün çeşitliliği ile öne çıkan Elazığ'da geleneksel yöntemlerle üretilen Ağın leblebisinin kendine has tadı olduğunu ve beğenildiğini dile getirdi.

Karahan, "Geçen yıl 300 ton üretilen Ağın leblebisinde bu yıl 600 ton üretim bekleniyor. Üretimdeki bu artış, Ağın leblebisini yiyenlerin kıvamından ve tadından dolayı bir daha yemek istemesinden kaynaklanıyor. Artan talep karşısında bizler de ilçede leblebi üretiminin daha da artırılması için yeni projeler hazırlıyoruz." diye konuştu.

'DÜNYA SOFRALARINDA YERİNİ ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Karahan, lezzetinden dolayı ünü Türkiye’nin dört bir tarafına yayılan Ağın leblebisinin, Valilik öncülüğünde paydaş kurumların girişimleri sonucu Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesini aldığını kaydetti.

Bu leblebinin gurbetçi aileler aracılığıyla ülke dışına çıkması sonucu yurt dışından da talep gördüğünü vurgulayan Karahan, şunları kaydetti:

"Ağın leblebimiz yakın bir tarihte dünya piyasasında da yer alacaktır. Bunun için özellikle Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı nezdinde projeler yapmaya başladık. Hem müdürlük olarak hem de diğer paydaşlarımızla birlikte Ağın leblebisinin daha fazla oranda üretilmesi için 12 işleme tesisinin ilçemize kazandırılması sürecini başlattık.

Yakın zamanda bunun kaynağının bulunmasıyla birlikte inşallah dünya piyasasında yer alacak miktarda üretimini yapıp, dünya sofralarında yerini almasını sağlayacağız."

İLÇENİN GEÇİM KAYNAĞI

İlçede geleneksel yöntemlerle leblebi üretimi yapan Mustafa Koçer, geçmişte köylülerin özellikle soğuk kış aylarında tüketmek amacıyla yaptıkları Ağın leblebisinin bugün ilçenin en önemli geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır leblebi üretimi yaptığını vurgulayan Koçer, "Geçen yıl 1,5 ton leblebi sattım. Bu yıl 2 tonun üzerinde talep var. Yaptığımız leblebi hiçbir şekilde elimizde kalmıyor. Talep günden güne artıyor. Ağın leblebisini tüm Türkiye'ye tattırıp, sevdireceğiz."

Üretici Aysel Erzurumlu da 20 yıldır leblebi üretimi yaptığını ve 3 çocuğunu leblebi satışından elde ettiği parayla okuttuğunu aktardı.

Ağın leblebisinin lezzetli olduğu kadar hazırlanmasının bir o kadar zahmetli olduğunu belirten Erzurumlu, şunları kaydetti:

"Leblebimizin özelliği kumundadır. Bademli köyünden getirdiğimiz beyaz kum öncelikle ocağa verilip kızgınlaşıyor. Ardından nohudumuzu haşlayıp içine döküyoruz, nohutlar kabarana kadar karıştırıyoruz. Nohut kabardıktan sonra eleğe alıp kumundan ayırıyoruz.

Daha sonra üstünü örtüp kendi kendine biraz daha kızarmasını sağlıyoruz. 2 gün sonra tekrar elemek suretiyle kabuklarından ayırıp poşetleyerek müşterimize sunuyoruz."

AA