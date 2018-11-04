AGİ 2019 ne kadar olacak? Asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak? AGİ hesaplama

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte 2019 asgari ücretin ve asgari geçim indirimi yani AGİ’nin ne kadar olacağı da merak ediliyor. 2018 AGİ, bekar 152,21 TL, evli eşi çalışmayan 182,66 TL, Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL alıyordu. Şimdi ise merak edilen 2019 asgari geçim indirimi ne kadar olacak? AGİ 2019 zammı beldi oldu mu? İşte Asgari geçim indirimi-AGİ’de son durum.

Asgari ücret yeni yılda net tutarı henüz belli olmadı. Hükümetle asgari ücret pazarlığına oturacak olan TÜRK-İŞ’ten 2019 asgari ücret zammına ilişkin açıklama gelmişti. TÜRK-İŞ 2019 asgari ücret pazarlığının 2000 TL’den başlamasını istedi. Hükümet Türk-İŞ’in bu teklifine ne kadar dikkate alacak merak konusu olurken, asgari ücret ve asgari geçim indirimi (AGİ) 2019 yılı için ne kadar olacağı Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun alacağı karar sonrası belli olacak. Çalışanların maaşlarına yansıyacak asgari geçim indirimi asgari ücrete göre belirleniyor.Enflasyon rakamlarına göre belirlenen asgari ücretin netleşmesiyle asgari geçim tutarlarıda netlik kazanacak.