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Aghasi Mammadli’den iletişimcilere söyleşi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 15.

21 Mart 2019 Perşembe 11:59
Aghasi Mammadli’den iletişimcilere söyleşi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Kar Film festivali devam ediyor. Festivalin 2. günü, “Gagavuz Türkleri-Bir Var Olma Çabası” belgesel gösterimi ve yönetmen Aghası Mammadlı’nın söyleşisi ile başladı.


Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Kar Film Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerin 2. Gününde Aghası Mammad’lı öğrencilerle bir araya geldi.


“Gagavuz Türkleri-Bir Var Olma Çabası” belgeselinin de gösteriminin yapıldığı programda sinemanın gücünü insanı güzel şeylere teşvik ettiğini, insanın hayatını değiştirdiğini söyleyen Aghası Mammad’lı, Sovyet Rusya’nın sinemayı Türki devletlere karşı bir yoğun bir propaganda aracı olarak kullandığını belirti.


Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerin Rusya’nın baskısından kurtularak artık sinema alanında kaliteli yapımlar ortaya koyduğunu ifade eden Mammad’lı, “Türkiye Cumhuriyeti, Türki devletler tarafından özenilen, dua edilen büyük bir devlettir. Türk sineması dünyaya açılacak güçtedir. Türkiye’den çok iyi filmler çıkıyor. Anacak maalesef örnek olmayacak filmler de var” şeklinde konuştu. Dublajı yapılan filmlere de değinen Mamad’lı, son dönemlerde yapılan seslendirmelerin eskisi kadar kaliteli olmadığını ve Türkçe ’ye zarar verdiğini söyledi.


Söyleşinin ardından Mihail Kulunakov’un yönettiği Altay ile Aleksey Amrosyev’in yönettiği Saka adlı filmlerin gösterimi yapıldı. Ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Azeri yönetmen Aghasi Mammadli’ye Dr. Öğr. Üyesi Muhsine Sekmentarafından plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:59
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