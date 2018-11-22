AGD’nin Peygamber Efendimizin hayatını konu alan Siyer-i Nebi yarışması için kayıtlar uzatıldı

Ülkemizin 81 ilinde aynı zamanda 15 Aralık’ta düzenlenecek sınav ile ilgili AGD Denizli teşkilatı, Denizli merkez ve ilçelerindeki Liselerde hummalı bir çalışma yürütüyor.



Tüm lise öğrencilerini yarışmaya katılmaya davet eden Liseler Komisyonu, Yarışmaya www.efendimizinizinde.com internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE 31 ARALIK MEKKE’NİN FETHİ GECESİNDE HEDİYELER VERİLECEK



Sınava başvuran Lise öğrencileri Ahmed Cevdet Paşa’nın kaleminden Son Peygamber Hz Muhammed (s.a.v) adlı kitaptan yarışmaya tabi tutulacak. Öğrenciler kitaplara Anadolu Gençlik Derneği İl ve İlçe Temsilciliklerinden ulaşabilecek. Yalnız bu anlamlı yarışma için gençlerimiz hem Denizli geneli hem de Türkiye geneli ödüllendirilecektir. Düzenlenecek olan yarışmada Denizli geneli ödüller ise şöyle; Birinciye 6 aylık eğitim Bursu 200 Tl, ikinciye 6 aylık Eğitim Bursu 150 Tl, üçüncüye 6 aylık Eğitim Bursu 100 Tl, dördüncüye ve beşinciye 150 Tl kitap çeki, altıncı ve onuncu arası kitap seti. Türkiye geneli yine birinciye 8 Bin Tl, ikinciye 6 Bin Tl, üçüncüye 4 Bin Tl. Şeklinde olacaktır. Aynı zamanda ödüller erkek ve kızlar arasında ayrı ayrı derecelendirme yapılarak verilecektir.