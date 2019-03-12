0553 313 94 23

AGD’nin ortaokul düzeyi Siyer-i Nebi yarışmasına kayıtlar başladı

Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi Ortaokul Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Peygamber Efendimizin Hayatını konu alan ödüllü Ortaokullu Gençler Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Yarışması için kayıtların başladığı bildirildi.

12 Mart 2019 Salı 15:07
AGD’nin ortaokul düzeyi Siyer-i Nebi yarışmasına kayıtlar başladı

Ülkemizin 81 ilinde aynı zamanda 20 Nisan da düzenlenecek sınav ile ilgili AGD Denizli teşkilatı, Denizli merkez ve ilçelerindeki Ortaokulları ziyaret ederek, afişlerini asıp, stantlar açarak hummalı bir çalışma yürütüyor.  

“Peygamber Efendimiz, bir hadis-i şerifinde ‘Yedi sınıf insan vardır ki; Yüce Allah, kendi gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde, bunları kendi arşının gölgesinde gölgelendirir.’ buyurmaktadır. İşte bu yedi sınıf insandan birisi de Allah’a ibadet ederek temiz bir hayat içinde yetişen gençtir. Siyer-i Nebi Yarışması vesilesi ile binlerce gencimiz, insanlık için eşsiz bir örnek olan Peygamber Efendimiz’i (S.A.V.) daha da yakından tanıma fırsatı bulacaktır. Siyer-i Nebi yarışmasına öğrenciler 24 Mart 2019 tarihine kadar  www.efendimizinizinde.com internet adresinden başvuruda bulunabilecek.Kaybedeni olmayan bu güzel yarışmaya, Denizli ve ilçelerinde okuyan tüm ortaokul öğrencilerimizi davet ediyoruz”  

Sınava başvuran Ortaokul öğrencileri Mustafa Soykök’ün kaleminden En Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) adlı kitaptan yarışmaya tabi tutulacak. Öğrenciler kitaplara Anadolu Gençlik Derneği İl ve İlçe Temsilciliklerinden ulaşabilecek. Yalnız bu anlamlı yarışma için gençlerimiz hem Denizli geneli hem de Türkiye geneli ödüllendirilecektir. Düzenlenecek olan yarışmada Denizli geneli ödüller ise şöyle; Birinciye 750 Tl, ikinciye 500 Tl, üçüncüye 250 Tl, dördüncüye ve beşinciye 100 Tl. Türkiye geneli yine birinciye 5 Bin Tl, ikinciye 4 Bin Tl, üçüncüye 3 Bin Tl. Şeklinde olacaktır. Aynı zamanda ödüller erkek ve kızlar arasında ayrı ayrı derecelendirme yapılarak verilecektir. 

GENÇLİĞİMİZE EN İYİ ÖRNEK PEYGAMBER EFENDİMİZ’DİR

Gençliğin bir ülkenin maddi ve manevi kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtilen açıklamada, “Biz gençliğimizin örnek olmasını, önder olmasını arzuluyoruz. Bunun için de en büyük örneği ve önderi gençlerimize Peygamber Efendimizi gösteriyoruz.” Gençlik bir ülkenin motor gücüdür. Ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde önemli bir unsurdur. Biz gençliğimizin örnek olmasını, önder olmasını arzuluyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bu ülkenin gençliğini şuurlandırmak ve milletine faydalı hale getirmek bizim en büyük vazifemizdir. ” Anadolu Gençlik Derneği kurulduğu günden bu  yana gençliği merkezine alarak insanlığa hayırlı hizmetlerini sürdürmektedir. Bizim tek derdimiz kendisinin, ailesinin ve ülkesinin geleceğine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmektir. Rabbimiz güç ve kudret verdiği müddetçe bu uğurda çalışmayı sürdüreceğiz.”

Bizim buradan velilerimize de bir çağrımız var. Peygamberimizin örnek ahlakı ile tanışmayan bir gençliğin, kendi öz ve değerlerinden uzaklaşarak her türlü batıl ve sapık düşünceye açık hale geleceğini ve geleceğimizi tehlikeye sokacağı bilinmelidir. Bütün velilerimizi bu konuda hassas davranmaya davet ediyoruz.

Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi

Ortaokul Komisyonu Başkanlığı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:07
  1. Denizli
  2. Anadolu Gençlik Derneği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Saygılı vatandaşlarla bir araya geldi
    1. Başkan Saygılı vatandaşlarla bir araya..
    2. İstanbulspor’da Fatih Tekke dönemi..
    3. Gebze’de yılların tapu sorunu çözüldü
    4. İstanbul'da tutulan geminin kaptanı..
    5. İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet..
    6. D vitamini eksikliği organları..
    7. Başkente "Sağlık Vadisi" yapılacak
    8. İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl..
    9. Seçim ofisi açılışında terör..
    10. Hastane bahçesinde uyuşturucu pazarlığı
    11. İstanbul’da sağanak yağmur başladı
    12. Yunanistan'da FETÖ üyesinden ABD..
    13. AGD’nin ortaokul düzeyi Siyer-i Nebi..
    14. Bahçeli: “Ya beka diyeceğiz ya da..
    15. Palancıoğlu’dan öğrencilere Mehmet..
    16. Fenerbahçe'de şok gelişme! 1 ay..
    17. HDP seçim bürosu açılışındaki "terör..
    18. Yıldırım, Selin Sayek Böke'den..
    19. Başkan Eroğlu: Meydan Projesi” gün..
    20. Darıca’ya milli onur
    21. Tahmazoğlu öğrencileri ödüllendiriyor
    22. Nilüfer ve Gemlik’te su kesintisi
    23. İsrail, Mescid-i Aksa’nın imamlarını..
    24. Kösyanlılar Aşiretinden Başkan Adayı..
    25. Bursaspor'da şok! Genç yıldız kadro..
    26. FETÖ’nün bölge sorumlusuna 7 yıl 6 ay..
    27. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden..
    28. GKV Özel İlkokulu İstiklal Marşı..
    29. Niksar’da “İstiklal Marşının Kabulünün..
    30. İAÜ’nün kızları teniste namağlup..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü