AGD’nin ortaokul düzeyi Siyer-i Nebi yarışmasına kayıtlar başladı

Ülkemizin 81 ilinde aynı zamanda 20 Nisan da düzenlenecek sınav ile ilgili AGD Denizli teşkilatı, Denizli merkez ve ilçelerindeki Ortaokulları ziyaret ederek, afişlerini asıp, stantlar açarak hummalı bir çalışma yürütüyor.

“Peygamber Efendimiz, bir hadis-i şerifinde ‘Yedi sınıf insan vardır ki; Yüce Allah, kendi gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde, bunları kendi arşının gölgesinde gölgelendirir.’ buyurmaktadır. İşte bu yedi sınıf insandan birisi de Allah’a ibadet ederek temiz bir hayat içinde yetişen gençtir. Siyer-i Nebi Yarışması vesilesi ile binlerce gencimiz, insanlık için eşsiz bir örnek olan Peygamber Efendimiz’i (S.A.V.) daha da yakından tanıma fırsatı bulacaktır. Siyer-i Nebi yarışmasına öğrenciler 24 Mart 2019 tarihine kadar www.efendimizinizinde.com internet adresinden başvuruda bulunabilecek.Kaybedeni olmayan bu güzel yarışmaya, Denizli ve ilçelerinde okuyan tüm ortaokul öğrencilerimizi davet ediyoruz”

Sınava başvuran Ortaokul öğrencileri Mustafa Soykök’ün kaleminden En Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) adlı kitaptan yarışmaya tabi tutulacak. Öğrenciler kitaplara Anadolu Gençlik Derneği İl ve İlçe Temsilciliklerinden ulaşabilecek. Yalnız bu anlamlı yarışma için gençlerimiz hem Denizli geneli hem de Türkiye geneli ödüllendirilecektir. Düzenlenecek olan yarışmada Denizli geneli ödüller ise şöyle; Birinciye 750 Tl, ikinciye 500 Tl, üçüncüye 250 Tl, dördüncüye ve beşinciye 100 Tl. Türkiye geneli yine birinciye 5 Bin Tl, ikinciye 4 Bin Tl, üçüncüye 3 Bin Tl. Şeklinde olacaktır. Aynı zamanda ödüller erkek ve kızlar arasında ayrı ayrı derecelendirme yapılarak verilecektir.

GENÇLİĞİMİZE EN İYİ ÖRNEK PEYGAMBER EFENDİMİZ’DİR

Gençliğin bir ülkenin maddi ve manevi kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtilen açıklamada, “Biz gençliğimizin örnek olmasını, önder olmasını arzuluyoruz. Bunun için de en büyük örneği ve önderi gençlerimize Peygamber Efendimizi gösteriyoruz.” Gençlik bir ülkenin motor gücüdür. Ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde önemli bir unsurdur. Biz gençliğimizin örnek olmasını, önder olmasını arzuluyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bu ülkenin gençliğini şuurlandırmak ve milletine faydalı hale getirmek bizim en büyük vazifemizdir. ” Anadolu Gençlik Derneği kurulduğu günden bu yana gençliği merkezine alarak insanlığa hayırlı hizmetlerini sürdürmektedir. Bizim tek derdimiz kendisinin, ailesinin ve ülkesinin geleceğine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmektir. Rabbimiz güç ve kudret verdiği müddetçe bu uğurda çalışmayı sürdüreceğiz.”

Bizim buradan velilerimize de bir çağrımız var. Peygamberimizin örnek ahlakı ile tanışmayan bir gençliğin, kendi öz ve değerlerinden uzaklaşarak her türlü batıl ve sapık düşünceye açık hale geleceğini ve geleceğimizi tehlikeye sokacağı bilinmelidir. Bütün velilerimizi bu konuda hassas davranmaya davet ediyoruz.

Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi

Ortaokul Komisyonu Başkanlığı