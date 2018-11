AGD'den kaybedeni olmayn Siyer-i Nebi yarışması

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Denizli Şubesi kaybedeni olmayan Siyer-i Nebi Yarışması için kolları sıvadı. Denizli ve ilçelerinde bulunan tüm Liseleri ziyaret ederek, öğrencilere seminerler vererek, afişlerini asıp ve tanıtım stantlarını açarak çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şube Başkanı Hamza Öztürk konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Her yıl düzenlediğimiz 'Liseli Gençler Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Yarışması' bu yıl 15 Aralık 2018 Cumartesi günü yapılacak. 15 Aralık’ta düzenlenecek olan yarışma ile ilgili kayıt tarihlerinin 18 Kasım tarihine kadar sürecek.

Öztürk, tüm lise öğrencilerini yarışmaya katılmaya davet etti. Yarışmaya www.efendimizinizinde.com internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

Dereceye giren öğrencilere ödül verilecek

Sınava başvuran Lise öğrencileri Ahmed Cevdet Paşa’nın kaleminden son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) adlı kitaptan yarışmaya tabi tutulacak. Öğrenciler kitaplara Anadolu Gençlik Derneği İl ve İlçe Temsilciliklerinden ulaşabilecek.

Öztürk "Yalnız bu anlamlı yarışma için gençlerimiz hem Denizli geneli hem de Türkiye geneli ödüllendirilecektir. Düzenlenecek olan yarışmada Denizli geneli ödüller ise şöyle; Birinciye 6 aylık eğitim Bursu 200 TL, ikinciye 6 aylık Eğitim Bursu 150 TL, üçüncüye 6 aylık Eğitim Bursu 100 TL, dördüncüye ve beşinciye 150 TL kitap çeki, altıncı ve onuncu arası kitap seti. Türkiye geneli yine birinciye 8 Bin TL, ikinciye 6 Bin TL, üçüncüye 4 Bin TL. Şeklinde olacaktır. Aynı zamanda ödüller erkek ve kızlar arasında ayrı ayrı derecelendirme yapılarak verilecek. Bu yarışmanın en güzel hediyesi gençlerimizin Peygamber Efendimizin ahlak ve karakterinden izler taşıyacak tutum ve davranışları kuşanmak olacaktır” dedi.

'Biz yarınlar için çalışıyoruz'

‘Cinnet sınırlarında yaşayan bir toplumun tek çıkış yolu Peygamber Efendimiz (S.A.V) in örnekliğidir” diyen Öztürk, “Yeryüzünde akan kanın durması, dökülen gözyaşının dinmesi, emek ve alın teri sömürüsünün son bulması, Efendimiz (S.A.V) in tebliğ ettiği mesajın ete kemiğe bürünmesi ile mümkün olacaktır. Buna inanan ve bunun için adım atan bir neslin üzerinde iz bırakabilmenin derdindeyiz. Kutlu Nebi´nin yaşamının her evresi hepimiz için en güzel örneklik teşkil etmektedir. Siyer-i Nebi yarışması vesilesi ile binlerce gencimiz insanlık için eşsiz bir timsal olan Efendimizi (S.A.V) daha da yakından tanıma fırsatı bulacaklardır. Günümüzde gerek uyuşturucu, alkol, sigara, gerek diziler gençlerimizin ahlak ve maneviyatını tahrip etmektedir. Bizler milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirerek bu ifsadın önüne geçebiliriz. Bunun için Siyer-i Nebi yarışması yaparak, liseli gençlerin Peygamber Efendimizin hayatını okumasına vesile oluyoruz. Bizler sevgili Peygamberimizin (S.A.V) razı olacağı bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Bu ve benzeri yarışmalarımız devam edecektir. Biz Yarınlar için çalışıyoruz, gençlerimiz de aziz milletimizin ve ümmetin yarınlarıdır” ifadelerini kullandı.