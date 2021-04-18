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Oruç Ağda yaptırmak orucu bozar mı?
Oruç

Ağda yaptırmak orucu bozar mı?

Ağda epilasyon orucu bozuyor mu? Ramazan ayında pek çok kişi orucu bozan bozmayan durumları araştırıyor. Kadınların pek çoğu ağda ve epilasyonun orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Ağda yaptırmak orucu bozuyor mu? Oruçluyken ağda yapılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-18 19:02:00 -
Ağda yaptırmak orucu bozar mı?

Kadınların pek çoğu ramazan ayında sık sık ‘ağda ve epilasyonun’ orucu bozup bozmadığı araştırılıyor. Peki, ağda yapanın orucu bozulur mu?

Ağda yaptırmak orucu bozar mı?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

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