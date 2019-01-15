AGD Genel Başkanı Salih Turhan'dan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

AGD Genel Başkanı Salih Turhan’ın Kan Bağışı konusunda yapmış olduğu işte o paylaşım; “ Bir insanın, bir hastanın derdinin, sıkıntısının giderilmesine vesile olmaktan, yüzlerini güldürmekten daha büyük bir güzellik yoktur. Bütün kardeşlerimizi tüm Türkiye’de Kan Bağışı kampanyasına katılmaya davet ediyorum.