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AGD Genel Başkanı Salih Turhan'dan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, Kızılay’ın Türkiye genelinde başlatmış olduğu Kan Bağışı kampanyasını bütün mensuplarımızla destekliyoruz dedi.

15 Ocak 2019 Salı 15:44
AGD Genel Başkanı Salih Turhan'dan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

AGD Genel Başkanı Salih Turhan’ın Kan Bağışı konusunda yapmış olduğu işte o paylaşım; “ Bir insanın, bir hastanın derdinin, sıkıntısının giderilmesine vesile olmaktan, yüzlerini güldürmekten daha büyük bir güzellik yoktur. Bütün kardeşlerimizi tüm Türkiye’de Kan Bağışı kampanyasına katılmaya davet ediyorum.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:44
  1. AGD Genel Başkanı Salih Turhan

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