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AGD: Asım'ın nesli olarak izindeyiz

Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şube Başkanı Hamza Öztürk, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

27 Aralık 2018 Perşembe 08:19
AGD: Asım'ın nesli olarak izindeyiz

Mehmet Akif Ersoy´un, edebiyatçı, şair, mütefekkir, eğitimci, gazeteci kimliğinin yanında, örnek hayatı, çok yönlü kişiliği ve yüksek karakteriyle gönülleri fethettiğini ifade eden Öztürk, "Mehmet Akif Ersoy, en zor şartların, çözülmenin ve umutsuzluğun hakim olduğu bir dönemde milli mücadele ruhunun canlanmasına ömrünü adamıştır" dedi.

İstiklalimizin sembolü

Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şube Başkanı Hamza Öztürk, Akif’i "bir milletin inanç, irade ve azminin sembolü olmuş büyük bir mütefekkir" olarak tanımladı. Mehmet Âkif´in, inandığını tam olarak yaşayan; milletinin istiklali için sözünü, şiirini, fikrini çekinmeden haykıran bir öncü olduğunu vurgulayan Öztürk, herkesi Akif´i yeniden okumaya ve yeniden anlamaya davet etti. "Âkif, aşığı olduğu milletinin en zor günlerinde harekete geçmiş, yeniden ayağa kalkma çabasında bütün gücüyle milletinin yanında olmuştur. O´nun ülkenin her yanında sergilediği çalışmalar bizler için bir övünç kaynağı olduğu kadar bir rehberdir. Âkif gibi bir ruha sahip bir millet olarak, O´nunla ne kadar iftihar etsek azdır. Mehmed Akif, şanlı geçmişimizin ve parlak istikbalimizin sembolüdür. Çünkü O, hem Osmanlı´nın hem de Türkiye Cumhuriyeti´nin sembol isimlerindendir. O, Çanakkale´de Osmanlı´ya karşı savaşan yedi düvel için kalemini ortaya koyarken İstiklal Marşını yazmıştır" dedi.

DERDİMİZ ECDADIMIZIN RUH KÖKÜNE BAĞLI NESİLLER YETİŞTİRMEK

Anadolu Gençlik düşüncesinin Mehmet Akif´in bütün değerlerini kapsadığını belirterek şunları söyledi: "Mehmet Akif Ersoy; emperyalizmin karşısında, bu ülkenin paramparça edilmesi karşısında dik bir duruş sergilediyse işbirlikçiliğe asla prim vermemişse bugün Anadolu Gençlik de o misyonu temsil etmektedir.  Onun attığı adımlar bugün bizler tarafından devam ettiriliyor. "Bizler Asımın nesli olarak Anadolu Gençlik olarak ecdadımıza, büyüklerimize değer verdiğimiz için buradayız. İnançlı büyüklerimizden öğrendiklerini uygulayan bir teşkilat olarak buradayız, çünkü varlık sebebimiz Milli Görüş düşüncesine sahip ve ecdadımızın ruh köküne bağlı nesiller yetiştirmektir" dedi.      

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 08:19
  1. Denizli
  2. Çanakkale
  3. Anadolu Gençlik Derneği

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