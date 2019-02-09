AGD: Abdülhamit Han'ı rahmetle anıyoruz

AGD Denizli Şube Başkanı Hamza Öztürk; “Bugün, 99. İslam Halifesi ve 34. Osmanlı Padişahı cennet mekân Sultan II. Abdülhamid Han’ın, vefatının 101. yıldönümünde dua ve rahmetle anmak, davası için verdiği mücadeleyi tebrik ve teyit etmek, istiyoruz. II. Abdülhamid’in Siyonistlere karşı verdiği mücadelenin ne kadar mühim olduğunu günümüz içerisinde daha da anlamlı ve mühim olduğunu görüyoruz.

Dünyanın dört bir yanına nizamı, selameti, refahı, fazileti ve saadeti, kısaca İslam’ı götüren olağanüstü neslin en güzide örneklerinden biri olan Sultan II. Abdülhamid Han’ı anıyoruz ve anlıyoruz. Sultan 2. Abdülhamid Han, günümüz içerisinde Ortadoğu’da yaşanan dramı, bundan tam bir asır önce görmüş ve yalnız başına eşsiz bir mücadele örneği göstermiştir. O, Ortaya koyduğu mücadelenin, iktidarının sonunu getirebileceğini iyi biliyordu. Ama O’nun kaygısı tahtı değil, milletinin selametiydi. Bedeli ne olursa olsun, taviz vermeden mücadelesini devam ettirdi.

“Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir.”



Sultan, 33 sene ülkeyi idare eder. 27 Nisan 1909’da tahttan indirilerek 3 sene Selanik'te Alatini köşkünde ev hapsinde tutulur. 1912'de İstanbul'a Beylerbeyi Sarayına getirilir. 10 Şubat 1918’de İstanbul’da vefat eder. Bizler Anadolu Gençlik mensupları olarak, onun mücadelesini, davasını savunmaya devam ettiğimizi belirtiyoruz. Aziz milletimizden tek arzumuz odur ki, onun devrinde hayata bahtiyarlığına ermiş olmalarına karşın onu anlayamayanlar ve onu geç anlayanlar gibi olmayalım.



“Cenab-ı Allah’ın huzuruna çıkacağım vakit, temiz bir yüze sahip olarak çıkmaktan başka büyük emelim yoktur.” Diyen o zat-ı ve onun yolundan gidenlerin tavsiyelerini çok fazla geç olmadan anlayalım.

Üstad Necip Fazıl’ın sözüne ekleyerek diyoruz ki; ”Abdülhamid’i anlamak her şeyi anlamak olacaktır”.

Vefatının 101. Yıldönümünde cennet mekân Sultan II. Abdülhamid Han’ı bir defa daha rahmetle anıyoruz ve anlıyoruz…” dedi.