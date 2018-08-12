Mehmet Ali Ağca'nın eski nişanlısı Trump'ın yanından çıktı

Rabia Kazan, Türkiye'nin gündemine ilk kez Papa suikasti ve Abdi İpekçi cinayetinin faili olan Mehmet Ali Ağca'nın nişanlısı olarak geldi.

Ağca ile nişanlı olduğu söylenen gençlik dönemiyle ilgili Kazan kendini şöyle anlatıyordu:

“Aslında Ortadoğu Gazetesi yazarıyken ithal çanta bile takmazdım. Gençlik yıllarımda ülkücü görüşlerim o kadar koyuydu ki, yabancı markalara bile karşıydım, kullananları da yadırgardım. O zaman ki dünya görüşüm çok kısıtlıydı.”

Kazan, daha sonra türbanını çıkardı, İtalyan bir avukatla evlendi… Hayatı baştan sona değişti.

Oda TV'nin haberine göre, Rabia Kazan, şu sıralar Instagram hesabında dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.

Türkiye'nin kriz yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında çekilen fotoğraflar paylaşan Kazan, Trump'ın seçim döneminde kampanyasına katıldığını gösteren paylaşımlar da yapıyor.

Rabia Kazan'ın hesabında ABD'li gazetecilerle ve ABD Kongre üyeleriyle çekilmiş fotoğrafları da paylaşıyor.