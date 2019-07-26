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AGC Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Aydın Gazeteciler Cemiyeti 2018 basın ödülleri Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:42
AGC Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Aydın Gazeteciler Cemiyeti 2018 basın ödülleri Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.


Ödül töreni için düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından, yarışmaya katılan tüm katılımcılara ve jüri üyelerine teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra ödül almaya hak kazanan basın mensuplarına ödülleri verildi.


Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan basın mensuplarına teşekkür ederek, “Her türlü zorluğa göğüs gererek, kalemlerimizle yapılanı yapılmayanı, güzeli çirkini sizlerle buluşturuyoruz. İşimiz kamu adına yapılan çok ender işlerden biri olduğu için, size bu meslekle ilgili sıkıntılarımızı anlatırken, kendi derdimizi daha az dile getirmeye çalışıyoruz. Memleketimizin, şehrimizin yani hepimizin dertleri bizim dertlerimiz. Çok büyük bir aileyiz. İşimizi çok seven bir aileyiz. Onun için desteklerinize ihtiyacımız var” diye konuştu.


Ödül törenine Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Karakoz, ADÜ Rektörü Prof Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Şehiriçi Minbüs Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:42
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