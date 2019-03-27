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Ağbal: “Maslak Sanayi Sitesinin hayata geçmesi için elimden gelen her türlü desteği vereceğim”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, yatırım programına alınan Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi’nin nihai olarak hayata geçmesi noktasında her türlü desteği vereceğini söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 20:46
Ağbal: “Maslak Sanayi Sitesinin hayata geçmesi için elimden gelen her türlü desteği vereceğim”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, yatırım programına alınan Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi’nin nihai olarak hayata geçmesi noktasında her türlü desteği vereceğini söyledi.


Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kastamonu’da özel bir düğün salonunda düzenlenen ‘Kastamonu Esnaf Buluşması’ toplantısına katıldı. Maslak Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya gelen Ağbal, S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir proje olduğunu kaydetti.


Kastamonu ekonomisine değer katacak, üretimi ve istihdamı artıracak olan projeye hükümet olarak sahip çıktılarını ifade eden Ağbal, “Ben Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank beye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü kendisine de anlattığımızda aynı ölçüde kendisi de bu projeye ilgi ve alaka gösterdiler. En son Cumhurbaşkanımıza 2019 yatırım programını arz ettiğimde bu projeden de bahsettiğimde kendileri de büyük bir memnuniyetle Kastamonu’daki bu küçük sanayi sitesinin yatırım programına dahil edilmesi hususundaki teklifimizi kabul ettiler. Ben sizler adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Şimdi artık programa girmiş bir projeyle ilgili konuşuyoruz. Bir an önce çizimleri yapılan taslakları oluşturulan bu projenin nihai uygulama projelerinin yapılması arkasından da bununla ilgili kaynağın temin edilmesi gerekiyor. Bu aşamalarda da Kastamonu’yu seven bir kardeşiniz olarak, bu işlerle ilgili görevli bir kurumun başında bir kardeşiniz olarak, bundan sonraki aşamalarda da bu projenin süratle hayata geçmesi ve en kısada sürede tamamlanması için elimden gelen her türlü desteği vereceğim. Aslında bu proje birçok bakımdan önemlidir. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, hükümetimizin esnafımıza, sanayicimize olan olumlu bakış açısı, belediye başkanımızın, milletvekilimizin bu projeye sahip çıkmaları ve 600’ü aşan girişimcimizin bu projeye inanarak bu kooperatife üye olmanız bizi bugünlere getirdi. Dolayısıyla hükümetiyle, belediyesiyle, kooperatifiyle, esnafıyla bir ve beraber olursak aşamayacağımız hiç bir şey yok” dedi.


Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinin çevreci bir sanayi sitesi olduğunu vurgulayan Ağbal, “Sanayi sitesinde camisi, sosyal donatıları, çıraklık okulları olacak. Çok güzel alt yapısı olacak. Yağmur suyu toplanıp depolanacak. Yağmur suyu bile israf edilmeyecek. Orijinal taraflarından biri de bütün dükkanların çatısı güneş panelleri ile donatılacak. Dolayısıyla güneş enerjisini de kullanmak suretiyle küçük sanayimizin ihtiyacı olan enerjiyi burada üretmiş olacağız. Yeşil bir sanayi sitesi, enerji verimliliğini esas alan bir sanayi projesi, insanı merkeze koyan bir sanayi projesi, sizlerin işini aşını büyütecek bir proje olacak” diye konuştu.



“Sanayi esnaflarımızın kafasında en ufak bir tereddüt kalmasın, mevzuata uygun yapacağız”


Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da, S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi projesi hakkında bilgiler vererek, şunları kaydetti:


Burayı 2B’den programa aldırmaya başardık. 2B’den de günü geldiğinden satın almak için müracaat ettik. Naci Ağbal bize yardımcı oldu. Biz yaklaşık 340 metrekare alanı biz 5,5 TL’den satın aldık. Türkiye’deki en düşük fiyattır. Biz işimizi hem tekniğine hem mevzuatına uygun yaptık. 2B’den paramızı yatırarak, mülkiyetin sahibi olduk. Şu anda tapuları kooperatifimiz adına tescillendi. Yerimizi genişletmek gerekiyordu. Belediye olarak kamulaştırma kararı aldık. Kararımız onaylandı. Sayın valimizde yardımcı oldular. Kamulaştırmalara da başladık. Ondanda hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sanayi Bakanlığımıza müracaatımızı yaptık. Programa alınmasını talep ettik. Biz işimizi harfi harfine yaptık. 19 Şubat tarihinde resmi karar ile Maslak Küçük Sanayi Sitesi programa alındı. Çok önemli bir şey. Bundan sonrada hızla devam edecektir. Bu sanayilerimiz kentsel dönüşüm programı kapsamında yüzde 100’ü destek olacak şekilde yapılacak. Bu da esnaflarımız için büyük bir avantaj demektir. Bundan sonraki isteğimizde buranın TOKİ tarafından bir an önce yapımına başlanması. İhaleler yapıldığında TOKİ tarafından bir an önce yapılıp, bitirilecek ve Kastamonu’nun hizmetine sunulacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kastamonu için en önemli projelerden bir tanesi. Kastamonu Belediyesi olarak da bu projenin içinde yer almaktan daha doğal bir şey yoktur. Bugüne kadar bunun içinde yer aldık. Bundan sonrada hızlı bir şekilde yapılması içinde yer almaya devam edeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir konu. Sanayilerimizin mevcut yerlerinin ne olacağı konusunda da mülkiyet sahibi arkadaşlarımızla toplanıp, sizlerin öngördüğünüz şekilde, mevzuata uygun bir şekilde yaparız. Burada sizin görüşleriniz çok önemli. Kafalarda en ufak tereddüt kalmasını istemiyorum.”


S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Sirkecioğlu da projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 20:46
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