Ağbaba’dan S-400 açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Rus S-400 Hava Savunma Sistemi’nin Malatya’ya kurulacağı iddialarını değerlendirdi. Ağbaba “ABD’nin Kürecik Üssünü kaldırın derken, Rusya’nın S-400’ü de mi Malatya’ya geliyor” dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve bugünlerde Türkiye’ye getirilerek uygun görülen bölgelere yerleştirilecek olan S-400 hava savunma sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ağbaba, Erhaç Hava Üssü’ne inen Rus uçağının Malatya’da büyük yankı uyandırdığını belirterek, "Malatyalılar S-400 Hava Savunma Sistemi’nin Malatya’ya kurulup kurulmayacağını merak etmeye başladılar. 2011 yılında ABD tarafından Malatya Akçadağ Kürecik Bölgesi’ne kurulanFüze Savunma Sisteminin tek amacı İran ve çevresinde bulunan ülkelerin İsrail’e karşı herhangi bir hava tehdidinde savunma görevi görmesiydi. ABD ve İsrail ile menfaatler ters düştüğünde ise Kürecik’in Türkiye’ye karşı kullanılması kaçınılmazdır. 2011 yılından beri Kürecik Füze Kalkanının kaldırılması için mücadele ediyoruz. Malatyalılar defalarca eylemler, basın açıklamaları, yürüyüşler gerçekleştirip üssün kaldırılmasını istedi. Bizler de milletvekillerimizle birlikte defalarca kalkanın önünde açıklamalar yaptık, mecliste konuyu gündeme getirdik. Şimdi ABD’nin kalkanının olduğu şehre Rusya’nın S-400 savunma sisteminin kurulabileceği konuşuluyor. İran ve Rusya Kürecik’ten dolayı Malatya’yı vurmayla tehdit ederken, ABD’de S-400’ler için tehditlerine devam ediyor. AKP’nin, tutarsız dış politikası nedeniyle Anadolu bölgede en riskli ülkelerden biri haline gelmeye devam ediyor” diye konuştu.