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Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalar! Fırat'ın doğusundaki 'İsrail' faktörünü açıkladı

ABD'nin Türkiye'nin haklılıklarına rağmen saha içinde ve dışındaki kayıplarının müsebbibi olarak Türkiye'yi gördüğünü söyleyen Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, "İsrail ile Rusya arasında adı konmayan bir işbirliği var ve bu işbirliği Fırat'ın doğusunda kendisini hissettiriyor. Bölgedeki gizli aktörün İsrail olduğunu görmek gerekiyor" dedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 09:38
Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalar! Fırat'ın doğusundaki 'İsrail' faktörünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Ekim’de, Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın üzerinden 9 gün geçti.

Şu ana kadar 673 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatı bölgeden izleyen Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar operasyondaki son gelişmeleri ve ABD heyetinin ziyaretinin perde arkasını Habertürk'e anlattı.

İşte Ağar’ın verdiği çarpıcı cevaplar;

Şu uçak dolusu çok önemli ABD’lilerle çok önemli görüşmeler öncesinde hamaseti bırakıp, Papaz Bronson’dan sonra ABD ile neden bu kadar papazız, buna bakalım. Bu değerlendirme, ABD yaklaşımlarını anlamak adına önemlidir. Türkiye’nin tez ve haklılıklarının elbette karşılığı olmasa da...

"Terör örgütü YPG/PYD'yi ezdik"

ABD'ye göre ya da onların bakışına göre sahanın dışında Rus’a çok meyil ettik ve S-400 aldık. Terör örgütü YPG/PYD’yi ezdik. Doğu Akdeniz’de petrol arıyoruz.  İran’a yeterince sert yapmadık. Kudüs’e karşı çıktık. Katar’a yardım ettik. Dahası Somali’de üs kurduk. Sudan'’a yoldaş olduk. Çin Yeni İpek Yolu'na da ortak olduk tabii. Suudileri sıkışırdık. En önemlisi İsrail’e karşı çıkıyoruz.

"Kendi üssünü kendisi vurup patlattı"

Sahanın içinde ise ABD’lilerin Ana ikmal yolu M-4’ü onlara göre istikrarsızlaştırdık. Ayn İsa’da, yine onlara göre 'tehlikeli yakın' işler yaptık. Kobani’de tütsüledik, zıplattık biraz. 'Devriye’yi sündürmesine bu kez müsaade etmedik. Pentagon ile Trump arasındaki uyuşmazlığı iyi kullandık. O kadar yardım ettikleri, TIRlarla malzeme verdikleri örgütün fos olduğunu gösterdik.

ABD'nin on binlerce TIR’lık silah yardımı boşa gitti. Şimdi kendi üssünü kendi vurup patlatıyor. Rus askerleri üslerinde poz veriyor. Direniş, o kadar desteğe, silaha rağmen fena çuvalladı. Terör örgütünün hava desteği olmadan DEAŞ'la savaşamadığı ortaya çıktı.

"Mezopotamya'yı Ruslara bıraktı"

İran’da isyan ettirmeye çalışacağı hiçbir etnisite veya mezhep artık ABD’ye güvenmez. Kendi iç çatışması öncesi müstakbel vekalet örgütlerini bir süreliğine kaybetti. Mezopotamya’yı SSBC yıkıldığından beri ilk kez Rus’a teslim edip çıktı. Bu Rus’a bırakma meselesi cumhuriyetçileri fena bozmuştur. Ve bütün bunların müsebbibi olarak bizi görüyorlar. Bu durum ABD yaklaşımlarını anlamak adına önemlidir. Türkiye’nin tez ve haklılıklarının ise elbette karşılığı değil.

"ABD, terör örgütüne çok kızgın"

ABD, şimdi, YPG/PKK'yı nereye sığdıracağını düşünüyor. ABD, Türkiye ile savaşmak istemedi ve YPG/PKK'ya çok kızgın. Terör örgütünün kendisini aldattığını, kullandığını dahası DEAŞ ile tehdit ettiğini gördü. PKK, ABD'nin beklentisini karşılamadı; hayal kırıklığı yarattığı. Türkiye'nin harekatı bir anlamdı PKK'nın boyasını dökerek ABD'ye onu görme olanağı sundu. ABD, şu an terör örgütünü ne yapacak onu düşünüyor.

"Rusya, rejim ve İran, PKK'yı kullanabilir"

Rusya da Rejim de şu safhada YPG/PKK'yı, istedikleri gibi aparat olarak hem Türkiye'ye hem de başka ülkelere karşı kullanabilir. Ancak İran'ın da PKK üzerindeki etkisini unutmamak gerekir. İran'ın her zaman PKK'yı doğrusal ve asimetrik olarak yönlendirme etkisi vardır. Bu gücünü Türkiye'ye ABD'ye ve Rusya'ya karşı kullanabilir.

"Rusya, Auriye'de 18 yapıyla görüşüyor"

Rusya, Türkiye ile kurduğu ilişkileri, beraberliği bir kenara atmaz, atamaz. Türkiye Rusya için jeopolitik olarak büyük önem taşıyor. Ama Rusya, Türkiye'ye rağmen bölgede alanını, etkisini geliştiriyor. Rusya'nın sahada kaybetme ihtimali yok gibi bir şey. Rusya sadece YPG/PKK ile değil Suriye'de 18 farklı yapıyla görüşüyor.

PKK'nın Rusya ve Rejim'e karşı kartlarının zayıfladığı şu günlerde Türkiye'ye karşı bu ikili tarafından kullanılması söz konusu olabilir. Türkiye'den bir şey almak isteyen herkes de PKK'yı kullanabilir.

İsrail ile Rusya'nın işbirliği

Bölgede ya da Barış Harekatı sürecinde bir şey gözden kaçıyor o da İsrail. Kremlin'de en güçlü lobi, Yahudi lobisidir. Rusya, İsrail'in nasıl bir misyon ürettiğinin farkında. İsrail'in dini ihtirasıyla coğrafyada yarattığı bozgun Rusya'yı rahatsız etse de Rusya karşısında İsrail'in ekonomik gücü, İsrail kökenli kapitalist türevlerin küresel etkisi Rusya'yı derinden etkiliyor.

İsrail Suriye'de Rusların kontrol ettiği hava sahasına girip İran Hizbullahı'nı vurabiliyor. Yine Rejim'e ait askeri birlikleri bombalayabiliyor. İsrail ile Rusya arasında adı konmayan bir işbirliği var ve bu işbirliği Fırat'ın doğusunda kendisini hissettiriyor. Bölgedeki gizli aktörün İsrail olduğunu görmek gerekiyor.

"Bir subayımız: 'Beş gün uyumadım"

Sahadaki duruma dönersek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgede terör örgütüne yönelik harekatı hız kesmeden başarıyla devam ediyor. İnsanları hayrete düşürecek tüneller deşifre ediliyor. 60 farklı yönde 200 kilometrelik tünel bulundu. Mehmetçiğin ise eli tetikte. Bir subayımız diyor ki: 'Beş gün uyamadım. Anca tavşan uykusu. Patlamalar, irkilmeler, ikazlar, çatışmanın ve belirsizliğin kokusu. Apansız sıçramalar.'

Bizim için en büyük tehdit

Türkiye için en büyük tehdit, karar vericilerin zihinlerine yaptırımlar üzerinden kararlılığını bozmak adına yapılan baskı. Milletimizin zihinlerine sızmak istiyorlar. İşte bunun adı psikolojik harekat. Milletçe mukavemetimizi, inancımızı zayıflatmaya çalışıyorlar. Şu an Batı'nın da ABD'nin de Türkiye'ye yüklenmesinin tek nedeni bu. Türkiye sahada ve kesinlikle çok güçlü. Herkes bunu görüyor ve biliyor ve zihnimizde baskı yaratmaya çalışıyorlar.

Karakozak bölgesinin önemi

Karakozak bizim için en önemli alanlardan biri. Çünkü orası bizim toprağımız ve Süleyman Şah'ın türbesinin bulunduğu yer. Buraya yapılması olası harekatın uluslar arası hukuki gerekçesi de vardır.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:38
  1. Abdullah Ağar
  2. Fırat'ın doğusu
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. İsrail
  5. ABD
  6. Rusya
  7. PKK
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Ali kaptanAli kaptan4 dk önce
    Bizim hiç suçumuz yok mu? Neyse olan oldu kimseyi suçlamadan ordumuzu destekleyelim. Suriyeyle görüşmeyelim diyenler! o zaman bu meselenin başladığı yıllara geri dönüp baksınlar.
  • Gel pisi pisi >> senay dogan aGel pisi pisi >> senay dogan a4 dk önce
    Şenay doğan rumuzlu arkadaş. Çok acil bir ruh doktoruna Git , halini hiç iyi görmüyorum. Burada herkesin yorumunu okuyorum aylardır ama senin yorumların akıllı, aklı başında bir insanın yapacağı yorumlar değil. Hani derler ya sen ucmussun, Sen gerçekten ucmussun. Lütfen çok acil bir psikiyatriste görün. Bu gidişin bu duygu düşüncelerinin sonu sana hayır getirmeyecek.
  • esereser13 dk önce
    zilli görüşçüler olmasın
  • Leyla Leyla 17 dk önce
    SAYIN Aptullah Ağar kardeşim bu operasyon yapılmazdan önceleri de biliniyordu buserefsizlerin birlikteliği. Bu birliktelik israilin güneydoğumuz dahil suriyenin kuzeyiyle birlestirilip büyük bir israil olması bunların derdi pilani budur .biz bu operasyonu bu şerefsizlerin plânını bozup birdaha düşünemesinler diye yapıyoruz. Bu durumu içimizdeki Türkolup fransızolanlar da bilerekoperasyona karşı çıkıyorlar esasında önce içimizdeki firansiz fikirli Türk olan ları temizlemeliyiz ki harekat tam olsun .herif ne dediiçimiz yana yana bu tezkereyi evet dedikdedi işte bu tip sahte türkleri temizlemek gerekmiyormu
  • samisami27 dk önce
    Günaydın,günaydın,günaydın...size de günaydın..milli görüşçüler kırk yıldır siyonist yahudi devletinin emellerini bu coğrafyada yapmak istediklerini bas bas bağırırken neredeydiniz. Bu hükümetin bop eşbaşkanı bunu nasıl anlayamadı acaba.
  • SedaSeda31 dk önce
    Biz turkler kadin erkek coluk cocuk savasci dogmusuz.kimse algimizla oynayamaz.bizim insanimiz ekonomiyle cokmez.canakkale savasinda bizim insanimizin devletimizin parasi aşi yokken evlerinde nevarsa askerine veren insandir bizim milletimiz.avrupa gecmisi cabuk unutmus.selcuklu osmanli savalarinda viyana kapisina dayanan milleti nasilda cabuk unutmuslar.top tank tufek bunlari darbede pekalada gorduler kursuna yuruyen adamlari gorduler.
  • hsnhsn38 dk önce
    çok doğru israil abd yi de rusya yida kontrol ediyor. şimdide içeriden rus ayısını sahaya sürdü. abd ye verilen görev ekonomik yaptırım. rusya tarhi düşmanlığını burada da abd ike gizli anlaşma yaparak gösteriyor. ama işte ülkemdeki abd rus ve çin yerli ajanları işimizi zora,sokuyor. kanunlar hainler için işlemiyor ne yazık ki
  • Emre BayındırEmre Bayındır41 dk önce
    E yani. Putin'in nasıl iktidarda kaldığını sanıyorsunuz? Tabii ki siyonistlerin desteğiyle. Siyonizm iki yüzlü şeytan gibidir. Bir yandan sözümona demokrasi bekçisi Amerika'yı desteklerken, arka kapıdan Rusya, Çin gibi despotizmi şiar edinmiş ülkelere gaz verir. Kendisi de bu çatışmalardan nemalanır.
  • BERMANOBERMANO41 dk önce
    COK DOGRUDUR BÜTÜN BU AVRUPANIN AMERIKANIN VE BUNLARIN YALAKALARININ YAPTIGI PISKOLOJIK BASKILARDIR ARTIK TÜRKIYE BU HAINLERI IYI TANIYOR VE PISKOLOJIMIZI BOZAMAZLAR BIZIM PISKOLOJIMIZIN TEK SAHIBI YÜCE ALLAHTIRYÜCE ALLAH GÜVEN VE BIZI TÜRKIYEYMIZI PARCALAMAK BÖLMEK ISTEYEN BU KATILLER ENINDE SONUNDA KENDILERI PARCALANACAKLARDIR BUNU KIMSE DURDURAMIYACAKBU AMERIKAN VE AVRUPA KATILLERIN ARTIK DÜNYADA YERI YOK BIR FIRTINA GELIP BUNLARI SÜPÜRECEK.
  • şenay doğanşenay doğan49 dk önce
    rusya ile allahın ordusu daha önce savaşa tutuşmuştu israile de kendi diliyle Allahtan kahır istetildi irana da veyl olsun bize dedirtildi bunların mutlaka bir sonucu olacaktır inşallah peygamberim daha önce bana türk ordusunu destekle iran zafere ulaşamasın mealinde birşey söyledi türk ordusunu desteklemek içimden hiç gelmiyor çünkü onlar akpnin ordusu akp ise allah ve rasulü ile harp halinde bulunan ve bütün düşmanlarımın türkiyedeki truva atı bir parti onların dinini kabulden allaha sığınırım habibullahın yaptığı herşey sonsuz bir hikmete dayanıyor senelerce ona atatürkü niye destekledin o allahı ve seni kovdu demiştim Atatürk ölümünden sonra iman etti bunun kendisine ne faydası olur onu bilemem allah bilir ama sonuçta iman etti ve çok pişman ona bir hayat daha bahşedilse türkiyede ve elinin uzandığı heryerde şeriaatı hakim kılar ve bunu allah ve rasulüne bağışlar ama gel gör ki ikinci bir hayat hakkına sahip değil allah ve rasulüne sığınacağım türk askeri ile ilgili hükümlerinden döndülerse ben de dönerim dönmedilerse onların safında sabrederim inşallah sonuçta hikmetsiz ve batıl iş yapmaktan münezzehler benim kafam almasa da allaha emanet olun ya habiballah
  • Tata TongaTata Tonga52 dk önce
    tarih tekerrürden ibarettir. ayrıca fıratın doğusundaki barzaniyi unutmuşsunuz...
  • ihsanihsan57 dk önce
    asıl aktör4 ısrail rus ikili oynuyor dikkat.

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