ABD'den yeni skandal! PKK'lı terörist Şahin Cilo'yu Trump ile görüştürdüler Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin’in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı.

yeniakit.com.tr Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda toplamda 595 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik karşısında tutunamayarak kaçan teröristler ise ABD- Rusya- Esed denkleminde çözüm arayışına girdi. Teröristi Trump ile görüştürdüler! ABD Başkan yardımcısı Mike Pence, Şahin Cilo kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin’in Trump ile görüştürüldüğünü açıkladı. Abdullah Ağar: Çok yazık! Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da Şahin Cilo’un ABD Başkanı Donald Trump ile görüştürüğünü doğruladı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ağar şunları yazdı; "Trump’a kazık! 41 sivilin can verdiği-341’in yaralandığı Ank-Kumrular, G.antep, Güngören, Antalya, Kuşadası katliamları ve 63 askerimizin şehadetinden sorumlu (başına 4 milyon ödül-kırmızı liste) Şahin Cilo kodlu eli kanlı teröristle Trump’ı muhatap edip, görüştürmüşler. Yazık!" Şahin Cillo, terör örgütü PKK'nın şehir merkezlerini kana bulayan taşeron yapılanması TAK'ın en tepesindeki isimdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.