ABD'den yeni skandal! PKK'lı terörist Şahin Cilo'yu Trump ile görüştürdüler
Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin’in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı.15 Ekim 2019 Salı 09:20
yeniakit.com.tr
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda toplamda 595 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik karşısında tutunamayarak kaçan teröristler ise ABD- Rusya- Esed denkleminde çözüm arayışına girdi.
Teröristi Trump ile görüştürdüler!
ABD Başkan yardımcısı Mike Pence, Şahin Cilo kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin’in Trump ile görüştürüldüğünü açıkladı.
Abdullah Ağar: Çok yazık!
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da Şahin Cilo’un ABD Başkanı Donald Trump ile görüştürüğünü doğruladı.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ağar şunları yazdı;
"Trump’a kazık! 41 sivilin can verdiği-341’in yaralandığı Ank-Kumrular, G.antep, Güngören, Antalya, Kuşadası katliamları ve 63 askerimizin şehadetinden sorumlu (başına 4 milyon ödül-kırmızı liste) Şahin Cilo kodlu eli kanlı teröristle Trump’ı muhatap edip, görüştürmüşler. Yazık!"
Şahin Cillo, terör örgütü PKK'nın şehir merkezlerini kana bulayan taşeron yapılanması TAK'ın en tepesindeki isimdi.
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