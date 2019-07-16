0553 313 94 23

Ağalarov’dan Türk ihracatçısına gümrük müjdesi

Azerbaycanlı asıllı Rus iş adamı Araz Ağalarov’un başkanı olduğu Crocus Group, Türk iş dünyası için ayrıcalıklı gümrük hizmetleri vermeye başladı.

16 Temmuz 2019 Salı 15:35
Ağalarov’dan Türk ihracatçısına gümrük müjdesi

Azerbaycanlı asıllı Rus iş adamı Araz Ağalarov’un başkanı olduğu Crocus Group, Türk iş dünyası için ayrıcalıklı gümrük hizmetleri vermeye başladı.


Azerbaycan kökenli Rus iş adamı Ağalarov, Türkiye-Rusya ticaretinin gelişmesine katkı vermeye devam ediyor. Bir süre önce sahibi olduğu dünyanın en büyük fuar merkezlerinden Moskova’daki Crocus Expo’da, Türk girişimcilere ayrıcalıklı fuar düzenleme teklifinde bulunan Ağalarov, bir adım daha ileri giderek Türk ihracatçısına ayrıcalıklı gümrük hizmeti vermeye hazırlanıyor.


Crocus Group’a bağlı Crocus Logistics şirketi Genel Müdürü Mahir Yagubov, Moskova’ya yakın Odintsovo bölgesinde gümrük hizmetleri verdiklerini belirterek, "Moskova’ya yaklaşık 12 kilometre yakın Odintsovo bölgesinde Akulovski gümrük servisimiz faaliyet gösteriyor. Burası toplam 62 bin metrekarelik bir alan. Modern tesislerimiz, depo alanlarımız, TIR araçları için özel alanlarla ihracatçılara hizmet veriyoruz. Tesisimizde Rusya Federal Gümrük Servisi’ne (FTS) bağlı Gümrük Kapısı da bulunuyor. Burada Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Servisi (Rosselnadzor) de faaliyet gösteriyor" dedi.



Türk İiracatçıya Zaman ve Maliyet Avantajı Yaratıyor


Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesi ile sıkı işbirliği yaptıklarını anlatan Yagubov, "Türk firmaları için makul fiyatlar uygulamaya başladık. Grup Başkanımız Sayın Ağalarov, Rus-Türk ticari ilişkilerinin artırılması gerekliliğine her zaman vurgu yapıyor ve bir süre önce Türk iş dünyasına Moskova’da ulusal Türk fuarının yapılmasını önermişti. Ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir nokta da gümrükler ve gümrük hizmetinde çalışan şirketlere büyük iş düşüyor. Biz de modern gümrükleme tesislerimizde, müşterilerimize hızlı hizmet, evraklama, lojistik, kapıdan kapı teslimatı hizmerti sağlıyoruz. Türkiye’den gümrüğümüzü tercih edecek iş adamları bu hizmetlerden daha uygun fiyatlarda ve zaman avantajı elde ederek yararlanabilecek” ifadelerini kullandı.



Yeni düzenlemelere hazır


Rusya Federasyonu’nda yeni gümrük mevzuatları çerçevesinde önümüzdeki günlerde zorunlu ürün etkiletme (çip) sisteminin başlayacağını belirten Yagubov, “Crocus olarak gümrük hizmetlerimizde çip sistemiyle ilgili de faaliyetlerimiz mevcut. Genel olarak Türk girişimciler için kolaylıkla sağlayacak hizmetler veriyoruz” dedi.


Crocus Interservice Genel Müdürü Oleg Plotnikov ise elektronik ortamda tüm gümrük çalışmalarını hızlı şekilde yaptıklarına dikkat çekerek,"En modern teknolojiyi kullanarak müşterilerimizin hızlı şekilde gümrük işlemlerini hallediyoruz. Yıllardır büyük Türk markaları ile işbirliğimiz devam ediyor. Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki bir ticaret ortamı sunmak için başta gümrük olmak üzere, lojistik, fuarcılık, çip sistemi ve başka bu gibi alanlarda faaliyetlerimiz var. En büyük avantajlarımızdan biri Moskova’ya çok yakın mesafede bulunmamız” ifadelerini kullandı.


Türk ve Rus liderlerinin iki ülke ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması gibi bir hedefi bulunuyor. Hiç şüphesiz etkili ve hızlı gümrük işlemleri bu ticaretin gelişmesinde etkisi olacak. Bu noktada Crocus Logistics Türk ihracatçıları için hem zaman hem de maliyet avantajı yaratıyor ve önümüzdeki dönemde Türkiye-Rusya ticaretinde önemli bir görev almaya hazırlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil, bisiklet ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
    1. Otomobil, bisiklet ve motosikletin..
    2. Aspirinle yapılabilecek 3 etkin maske
    3. Başkan Kayda’dan, Başsavcı Balık’a..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Orman..
    5. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    6. Samsun'da feci kaza! 9 yaralı
    7. Kocasının öldürdüğü kadının organları..
    8. S-400'ler HDP'ye de battı: Ne gerek..
    9. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve..
    10. Batı Şeria'da İsrail hapishanesinde..
    11. İran uranyumda yüzde 4,5 seviyesinin..
    12. Denetimli Serbestlik Yükümlülerine 15..
    13. Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının..
    14. Kızılay, 15 Temmuz’da Demokrasi..
    15. Kars’ta radar uygulaması
    16. İtalya'da göçmen tarla işçilerine..
    17. Aşkale’den sanayinin devler listesine..
    18. Yetim ailelere canlı hayvan desteği
    19. Selahattin Demirtaş'tan Başkan..
    20. Eyyübiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    21. BAE'ye ait petrol tankeri Hürmüz..
    22. PKK’nın bombası ile ölen 2 çocuk son..
    23. Turgut Kılınç güven tazeledi
    24. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    25. TCMB döviz kurları
    26. İBB'den dolandırıcık uyarısı! Yeni..
    27. Rum siyasi parti liderleri, Akıncı'nın..
    28. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin..
    29. Uşak’ta 15 Temmuz turnuvası sona erdi
    30. S400 menzili ne kadar? S 400 özellikleri
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler