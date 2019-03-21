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Agahefendi İlkokulu öğrencilerinden yaşlılara ziyaret

Yozgat’ın Sorgun Agahefendiİlkokulu öğrencileri, “Yaşlılar Haftası” nedeniyle yaşlıları evlerinde ziyaret ettiler.

21 Mart 2019 Perşembe 17:56
Agahefendi İlkokulu öğrencilerinden yaşlılara ziyaret

Yozgat’ın Sorgun Agahefendiİlkokulu öğrencileri, “Yaşlılar Haftası” nedeniyle yaşlıları evlerinde ziyaret ettiler.


Agahefendi İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Tuncer ile 1. Sınıf Öğretmeni Mehmet Koç gözetiminde bir grup öğrenci “Yaşlılar Haftası” nedeniyle Sorgun’da yaşayan 93 yaşındaki Yusuf Müderrisoğlu ile Bahri Kaya’yı evinde ziyaret edip ellerini öpüp, onlarla sohbet ettiler.


Müdür Yardımcısı Mustafa Tuncer, her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılığın hayatın çok özel bir dönemi olduğuna işaret ederek “Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Onları ziyaret etmenin mutluluk ve gururunu yaşayan öğrencilerimiz yaşlılara da çocukluk anılarını yaşattılar. Allah onlara uzun ömür versin ve başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.


Yaşlıları evlerinde ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen öğrenciler, yaşlıların belirli günlerde değil, her zaman hatırlanıp ziyaret edilmesi gerektiğini belirttiler.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:56
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