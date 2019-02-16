Ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye kurtardı Isparta’nın Eğirdir ilçesinde tırmandığı ağaçtan inemeyen kediyi, Eğirdir Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde tırmandığı ağaçtan inemeyen kediyi, Eğirdir Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı.Yeşilada mahallesinde ağaçtan inemeyen kediyi gören ve bağırmasını duyan mahalle sakinleri, belediye itfaiye ekiplerine haber verdi.İtfaiye ekiplerinin merdivenle uzandığı ağaçtan kurtarılan kedi salıverildi.

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