Ağaçtan düşen şahıs yaralandı
Ordu’nun Fatsa ilçesinde çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı.09 Haziran 2019 Pazar 13:35
Ordu’nun Fatsa ilçesinde çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yukarıardıç Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde bulunan ağaca çıkan Sabri Hatipoğlu, dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Düşme sonucu yaralanan Hatipoğlu, 112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sabri Hatipoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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