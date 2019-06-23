Ağaçtan düşen adam yaralandı Manisa’nın Kula ilçesinde evinin önündeki vişne ağacına meyve toplamak için çıkan adam ağaçtan düşerek yaralandı.

Manisa’nın Kula ilçesinde evinin önündeki vişne ağacına meyve toplamak için çıkan adam ağaçtan düşerek yaralandı.

Olay, Kula ilçesi Bey Mahallesi 14. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Türkan isimli vatandaş, evinin önünde bulunan vişne ağacına meyve toplamak için çıktı. Çıktığı ağaçta dengesini kaybeden Türkan, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekibi ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatih Türkan, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Türkan’ın yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Tedavi altına alınan Türkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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