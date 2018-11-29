Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye koştu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da çıktığı çam ağacında mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Yavuz Selim Mahallesi 196'ncı Sokak'ta bulunan Yeşil Vadi Sitesi'nin bahçesindeki çam ağacına tırmanıp daha sonra inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri, merdiven aracı yardımıyla yaklaşık 10 metrelik ağaçtaki kediye ulaştı.

Bir görevlinin ağaçtan indirdiği kedi serbest bırakıldı.

Site sakinlerinden Emre Ayran, gazetecilere, "Evden çıkarken kedinin ağaçta olduğunu görüp itfaiyeye haber verdim. İtfaiye de hemen gelip kediyi kurtardı." dedi.

İtfaiye görevlisi İlhan Macit, itfaiye olarak gelen tüm ihbarları yangına gider gibi değerlendirdiklerini ifade ederek, ağaca çıkan kediyi kurtarıp görevlerini yaptıkları için mutlu olduklarını aktardı.