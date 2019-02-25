Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Elazığ’da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.25 Şubat 2019 Pazartesi 10:02
Elazığ’da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cadde üzerinde bulunan ağaca çıkan kedi, mahsur kaldı. İki gün boyunca ağaçtan inemeyen kediyi gören çevredeki esnaflar durumu Elazığ Belediyesiİtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olal yerine gelen itfaiye ekipleri,araçla merdiveni uzattı. İtfaiye eri, merdivenle kediye ulaşarak,aşağı inmesini sağladı.
Kurtarılan kedi, koşarak gözden kayboldu.
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