Ağaçta mahsur kalan kedi 2 gün sonra kurtarıldı

Şahinbey Belediyesine bağlı Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri iki gündür ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı.

Şahinbey Belediyesi ekipleri, Yeditepe Mahallesinde iki gündür mahsur kalan kediyi kısa süre içerisinde kurtararak, onu doğal ortamına kavuşturdular. Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine Yeditepe Mahallesindeki bir ağaçta iki gündür mahsur kalan kediyi sepetli araçla kısa zamanda kurtardı.

Başkanımız her alanda yanımızda

Şahinbey Belediyesi ekiplerinin yapmış olduğu özverili çalışmayı vatandaşlar takdir ederek, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ekipleri her alanda yaptığı çalışmalarla Şahinbey’imizi yaşanılabilir bir hale getirdiler. Sadece asfalt, kaldırım, yol çalışmaları değil gördüğünüz gibi ağaçta mahsur kalan kedinin dahi ihtiyacına yetişiyorlar. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.