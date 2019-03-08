Ağaçta mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
Adana’da ağaçta mahsur kalan güvercin İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.08 Mart 2019 Cuma 15:26
Adana’da ağaçta mahsur kalan güvercin İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi’nde bulunan Ulu Cami önünde meydana geldi. Cami önünde bulunan güvercinlerden biri uçarken ağaca takılıp mahsur kaldı. Güvercini gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri şnorkel itfaiye aracıyla güvercini bulunduğu yere çıkarak kurtardı.
Kurtarılan güvercin doğal yaşam alanına bırakıldı.
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