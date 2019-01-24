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Ağaçta ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

24 Ocak 2019 Perşembe 16:15
Ağaçta ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bir ağacın dalında ipe dolanmış halde bulunan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı.

İlçe merkezindeki parkta gezen vatandaşlar, bir ağaçta ipe dolanmış güvercinin çırpındığını fark edince durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye erlerinden Çetin Güner, merdiven yardımıyla tırmandığı ağaçtaki güvercini kurtardı. Bacağından yaralı olan güvercini koynuna koyarak aşağı inen Güner, yaralı kuşu, tedavisinin ardından doğaya saldı.

Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevlerinin sadece yangın ya da kazaya müdahale etmek olmadığını belirterek, "Her canlı bizim için çok önemlidir. Ne olursa olsun gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz. Vatandaşların ihbarı üzerine ağaçta ipe dolanmış güvercini ağaca çıkarak kurtardık. Parklarda böyle durumlarda vatandaşlarımız hemen itfaiye haber versin." diye konuştu.



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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:15
  1. Alaplı
  2. güvercin
  3. İtfaiye
  4. Kurtarma
  5. Zonguldak

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