Ağaçta 3 gündür mahsur kalan kediyi Cankur kurtardı Adana’da çıktığı ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kediyi Cankur ekipleri kurtardı.

Adana’da çıktığı ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kediyi Cankur ekipleri kurtardı.

Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Fatih Terim Sokak’ta 3 gün önce bir ağaca çıkan kedi, tekrar aşağı inemeyince mahsur kaldı.

Peter Morris isimli esnafın ihbarı üzerine kediyi kurtarmak üzere harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cankur ekibi, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi güvenli bir şekilde alıp aşağıya indirdi.

Kedinin 3 gündür ağaçta olduğunu ve bir türlü inemediğini söyleyen Peter Morris, kediyi sahiplenmek istediğini söyleyince, Cankur ekibi kediyi hayvansever Morris’e teslim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.