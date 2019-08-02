Ağaçlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdü Batman’ın Hasankeyf ilçesi Üçyol köyüne bağlı Kavaklı mezrasında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, köylüler tarafından söndürüldü.

Batman’ın Hasankeyf ilçesi Üçyol köyüne bağlı Kavaklı mezrasında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, köylüler tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Kavaklı mezrasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karayoluna uzak bir noktada bulunan alandan çıkan dumanları fark eden köylüler, çevre köylerden yardım istedi. Olay yerine gelen köylüler, saatler süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın nedeni ile yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.