Ağaçlara hayat veren hanım eller

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çalışma hayatından sosyal yaşama her konuda kadınların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin, 2015 yılında Çamlıdere’de açtığı “Ağaç İşçiliği ve Oymacılığı Atölyesi”, kadınların kendi güçleriyle üretimin içinde yer almalarına olanak sağlayan en güzel örneklerden biri oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen Ahşap Şekillendirme, CNC Programlama ve Grafik Tasarım gibi kurslar sayesinde kadınlar, tonlarca ağırlıkta aletleri kullanarak ağaç işçiliğini öğreniyor. Lazer, Ahşap Kesme ve CNC Makinelerini zorlanmadan kullanan kadınlar, ahşap oyuncaklar, kahvaltılıklar, süs eşyaları gibi bir birinden renkli pek çok ürün üretiyorlar. Her gün talaş tozu yutarak, lazerle ahşabı işleyen, zımparalayan, boyayan ve vernikleyen hanım eller, verdikleri emeğin de karşılığını alarak, meslek sahibi oluyorlar. Atölyede, 2 mobilya ustası, 1 grafik tasarım eğitmeni ve 1 sorumlu personel eşliğinde ahşap işçiliği eğitimi alan kadınlar, katkı maddesi kullanmadan sağlıklı oyuncaklar üretiyorlar. Ahşap oyuncakları çocuklara zarar vermeyen su bazlı boya ve vernik kullanarak üreten kadınlar, ürettiklerini de satarak aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Ahşaba dokunarak onlara hayat veren kadınlar üretmenin ve başarmanın mutluluğunu yaşıyor. 2015 yılından bugüne kadar kurslara katılan 70 kadına sertifikaları verilirken, bu kursa katılan Çamlıdereli 42 yaşındaki Gülşen Yanıkoğlu, Ağaç işçiliği ve Oymacılığı Atölyesi’nde başlayan ahşapla tanışmasını şu sözlerle anlatıyor:

“Çamlıdere’de kadınlara yönelik Ahşap Şekillendirme Kursu açıldığını öğrendik ve kursa katılmak istedik ancak makineleri görünce önce korktuk. Kadın gücüyle yapılabilecek işler değil gibi geldi ama işin içine girince hiç de öyle olmadığını gördük ve kadın gücünün başaramayacağı şey olmadığını anladık. Artık makinelerin hepsini kullanıyoruz, ağaçlara şekiller veriyoruz. Bir şeyleri başarabiliyor olmak bizim özgüvenimizi de yükseltti. Bu kurs açılmadan önce hepimiz evlerimizde sadece çocuklarımıza ve eşlerimize bakan hiç bir sosyal hayatı olmayan kadınlardık. Buraya geldikten sonra geçmiş hayatımı boşa geçirdiğimi anladım. Bu tür kurslara keşke daha önce katılsaymışım diye hayıflandım. Burada çok mutluyum. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

20 yıldır hiç bir faaliyete katılmadığını ve zamanını sadece evde geçirdiğini söyleyen 42 yaşındaki Yeliz Harmancı da, "Önce eşim kursa gelmemi istemedi ama onu ikna ettim. Kursa geldiğimde de makineleri görünce yapamayacağımı düşündüm. Aslında eşim marangoz ama hiç onun iş yerine gidip bir şeyler öğrenmediğim için makineleri görünce tedirgin oldum ancak işi yapmaya başlayınca başardım. Bir kadın için hiç bir şeyin imkansız olmadığını gördüm. Bu atölyenin açılmasıyla kadınların çalışabileceğini Çamlıdere öğrendi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bize böyle bir imkan tanıdığı için çok minnettarım" ifadelerinde bulundu.

Üretim dayanışması

Ahşap Atölyesi’nin Sorumlusu 50 yaşındaki Yurdagül Özsoy ise kadınların bu kursa gelerek birçok şeyi başarabildiklerini ve kendilerini ispatladıklarını belirterek, "2015 yılından beri burada İş-Kur’la ortak proje olarak Ahşap Şekillendirme ve CNC Programlama Kursu veriyoruz. Çamlıdere’deki hanımların burada hiç bir sosyal hayatları yoktu, çekingenlerdi, kendilerine güvenleri yoktu. Bu kurs sayesinde hepsinin kendine güveni geldi, dostluklar kurdular ve dayanışma içinde çok güzel işler yapıyorlar. CNC makinesiyle çizim yapmayı öğrendiler, lazer makinesini kullanmayı öğrendiler, ahşaba şekil vermeyi öğrendiler. Ürettikçe de mutlu oluyorlar. Kadınlar evde atıl olmamalı, onları her yerde üretirken görmeliyiz. Kadının olduğu yerde hayat vardır" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Çamlıdere’de vermiş olduğu kurslara İş-Kur’dan başvuru yapıldığını ve nisan ayında kursların yeniden başlayacağını ifade eden Özsoy, Büyükşehir Belediyesi’nce daha sonra mülakat ve kayıt işlemi yapıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Çamlıdereli kadınlar için açtığı Ağaç İşçiliği ve Oymacılığı Atölyesi’nin yanı sıra Başkent’teki kırsal ilçelerde de kadınların üretime katılmasını sağlayacak projelere imza atmaya devam ediyor. Nallıhan’da kadınlara yönelik "Han İpek Atölyesi”, Sincan’da "Mantar Serası", Ayaş’ta "40 Yama İşi" gibi pek çok kursta kadınları mesleki eğitimlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, onların sosyalleşmelerine de olanak tanıyor.