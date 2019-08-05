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Ağaçlandırma sahasındaki yangında 250 adet fidan yandı

Aksaray’da ağaçlandırma sahasında çıkan yangında 250 adet sedir fidanı yanarak kül oldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:38
Ağaçlandırma sahasındaki yangında 250 adet fidan yandı

Aksaray’da ağaçlandırma sahasında çıkan yangında 250 adet sedir fidanı yanarak kül oldu. Yangın, orman itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Akhisar köyü dağlık arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar köyü bölgesinde 2018 yılında yapılan ağaçlandırma sahasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köyde yaşayan vatandaşların dumanları görmesi üzerine durum Aksaray Orman İşletme Müdürlüğüne bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri, arazöz ve diğer araçlarla olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 bin metrekarelik alanda zarar oluşurken, 250 adet sedir fidanı yandı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:38
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