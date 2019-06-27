Ağacı kıran zanlıya 100 ağaç dikme cezası Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yolda yürüdüğü sırada bir ağacı kıran zanlıya mahkeme, 100 ağaç dikme cezası verdi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yolda yürüdüğü sırada bir ağacı kıran zanlıya mahkeme, 100 ağaç dikme cezası verdi.

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi’nde kaldırımda yürüyen M.O., dikili ağacı asılarak kırdı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki 12 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polisler, ağacı kıran M.O. ile beraberindeki S.A .ve S.O.’yu bulundukları adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan zanlı M.O.’ya 100 ağaç dikme cezası verildi. M.O., yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer iki zanlının ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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