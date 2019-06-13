Ağaca düşen yıldırım karı kocayı yaraladı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım düşmesi sonucunda koca ile ona yardım etmek isteyen eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekinözü ilçesini etkisi altına alan sağanak, yıldırımları da beraberinde getirdi. İlçenin kırsal mahallerinden Kürtül’e bağlı Çamçukuru mezrasında ikamet eden Mehmet Muslu, bahçede otlayan hayvanlarını, yağmurdan korumak için ahıra götürmek istedi. Hayvanlarını bahçeden toplayan Muslu’nun yakınlarındaki bir ağaca yıldırım düştü. Büyük bir gürültü ile düşen yıldırımın çarptığı Mehmet Muslu yaralandı. Eşinin yakınına yıldırım düştüğünü gören Hülya Muslu, kocasına yardım etmek isterken o da yıldırımın oluşturduğu akıma kapıldı. Yaralı çift, komşularının ihbarı ile ilk olarak Ekinözü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muslu çifti, buradan da Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavilerine devam edilen karı kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.