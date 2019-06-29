Ağaca çıkan kediyi itfaiyeciler indirdi Mersin’in Tarsus ilçesi Yaramış Mahallesi’nde ağaca çıkan kediyi itfaiyeciler indirdi.

Mersin’in Tarsus ilçesi Yaramış Mahallesi’nde ağaca çıkan kediyi itfaiyeciler indirdi.

Mahalledeki bir ağacın tepesine çıkan fakat geri inemeyen yaramaz kedinin sesini mahalleli duydu. Vatandaşlar, çıktığı ağaçtan inemeyen kedi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Amirliğini arayarak bilgi verdi.

Kısa sürede kedinin çıktığı ağaca ulaşan itfaiye erleri yaklaşık 15 metrelik çıktığı ağaçtan inemeyen sevimli kediyi kurtardı.

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