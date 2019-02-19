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Ağaca çarpan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.

19 Şubat 2019 Salı 16:40
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza Tavas ilçesi Pınarlar Mahallesi Kızılca rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan Mehmet Akıncı idaresindeki 20 HN 225 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü yaklaşık 20 dakikalık bir müdahale sonrası çıkarabildi. Kazada yaralanan Akın olay yerinde bekleyen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:40
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