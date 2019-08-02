Ağaç keserken bacağını kesen emekli astsubay öldü Balıkesir’in Erdek ilçesinde, emekli astsubay, motorlu testereyle ağaç keserken kazayla bacağını kesti.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, emekli astsubay, motorlu testereyle ağaç keserken kazayla bacağını kesti. Hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı.

Olay, Atatürk Mahallesi sınırları içinde yer alan Kabaktarla mevkiinde meydana geldi. Kendisine ait bahçede ağaç budaması çalışması yürüten Miktad Ekşi (65), motorlu testereyi dikkatsizlik sonucu kaydırınca sağ bacağını yaralayıp ana atardamarın kesilmesine neden oldu. Emekli astsubaya ilk müdahale yanında bulunan eşi Şenay Ekşi tarafından yapılırken, 112 Acil Sağlık ekibine telefonla yardım çağrısında bulunuldu. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Erdek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Miktad Ekşi, tüm müdahalelere rağmen kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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