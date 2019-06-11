Ağabeyini silahla yaralayan şahıs yakalandı Samsun’da ağabeyini silahla yaralayan şahıs yakalandı.

Samsun’da ağabeyini silahla yaralayan şahıs yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi E.K.’nin (40) tabancayla ateş açması sonucu ağabey A.K. (42) bacaklarından vurularak yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. Şüpheli E.K. ise İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan E.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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