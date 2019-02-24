Ağabeyini silahla yaralayan genç kadın serbest bırakıldı Samsun’da evinde tartıştı ağabeyini tabancayla vurarak yaralayan genç kadın, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun’da evinde tartıştı ağabeyini tabancayla vurarak yaralayan genç kadın, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle’de dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki T.K. adlı kadın, kendi evinde tartıştığı ağabeyi M.E.K.’ye ruhsatsız tabanca ile ateş açtı. Kurşunlardan biri M.E.K.’nin sağ dizüstünden girip diz altından çıkarken, biri de sol bacağını sıyırdı. Yaralanan M.E.K., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadın ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan genç kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.K., mahkemece serbest bırakıldı.

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