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Ağabeyini ailesinin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep’te bir kişi, öz kardeşi tarafından eşi ve çocuklarının gözleri önünde bıçaklandı.

04 Haziran 2019 Salı 13:06
Ağabeyini ailesinin gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep’te bir kişi, öz kardeşi tarafından eşi ve çocuklarının gözleri önünde bıçaklandı. Ağır yaralanan ağabey, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz pazar günü Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ekmek fırını işleten Ünal Ş. (48) ile 5 yıldır küs olduğu kardeşi Ümit Ş. (38) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İki kardeşin tartışması kısa sürede büyüdü. Büyüyen tartışmanın ardından Ümit Ş. elindeki bıçakla ağabeyi Ünal Ş.’yi eşi ve 3 çocuğunun gözleri önünde bıçakladı.


Ağır yaralanan Ünal Ş. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede iki gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ünal Ş. bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ünal Ş.’nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Öte yandan, olayın ardından kaçan kardeş katili Ümit Ş. ise polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:06
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